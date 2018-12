En respuesta al pedido de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el sábado se comunicó el ministro de Hacienda de la Provincia de San Juan, Roberto Gattoni, garantizando que durante el año que viene no se aumentarán los impuestos locales. "Para nosotros es política de Estado no aumentar los impuestos en 2019, tenemos absolutamente claro que la política tributaria es una herramienta de desarrollo", manifestó Gattoni a los directivos de la entidad, según indica un comunicado. ""De esta manera, San Juan es la primera provincia del país en comprometerse en la estabilidad fiscal, brindando previsibilidad para el sector empresario. Así se lo aseguró el ministro de Hacienda a la CAME, extendiendo el beneficio de la ley PyME hasta el 2020", indica el texto oficial. El 31 de diciembre vence el plazo de la estabilidad fiscal prevista en el artículo16 de la ley 27264, denominada ley PyME, y que varias provincias adhirieron garantizando no aumentar los impuestos locales. La caducidad de esta medida preocupa al sector y desde CAME pidieron a los mandatarios provinciales se prorrogue, "los continuos cambios de reglas le quitan previsibilidad y competitividad a las pymes que deben enfrentar un costo argentino que les impide subsistir o salir al mundo", expresaron desde CAME y agradecieron la rápida respuesta del gobierno sanjuanino.



La preocupación de la entidad se debe además al actual contexto de baja consecutiva de las ventas minoristas y un descenso de siete meses de la producción industrial pyme.



Desde que se promulgó la Ley 27.264, más conocida como "Ley Pyme", 317 mil pequeñas y medianas empresas del país se han adherido al Registro MiPyme de la Nación para ser parte de dicha normativa. San Juan también fue de las primeras provincias en adherir a la ley, en diciembre de 2016.