En su primer día en funciones, Carolina Sánchez, quien fue nombrada como nueva secretaria de Minería de la Nación en reemplazo de Daniel Meilán, mantuvo ayer un encuentro con el ministro de Minería local, Alberto Hensel, en la reunión del Cofemin (Consejo Federal Minero) en el quinto piso del Ministerio de Producción de la Nación. En la charla surgió la necesidad de modificar la Ley de Glaciares, "un tema en el que tienen interés las provincias mineras para que se aclaren los conceptos que contribuyan a generar mayor certeza en los inversores", dijo el funcionario. Hensel comentó que la funcionaria escuchó con interés pero no se pronunció respecto al tema, en cambio sí manifestó el compromiso de trabajar para "generar" mejores condiciones para que crezca el financiamiento para la actividad.



El debate por la Ley de Glaciares y la necesidad de modificar la norma viene siendo reclamado por el sector minero y también es motivo de preocupación en el Gobierno sanjuanino porque lo que se quiere es dar seguridad a los inversores. Sucede que la norma tiene puntos poco claros que demandan mayores precisiones, como la definición de "ambiente periglacial", que no figura en la legislación aprobada en el Congreso Nacional en el 2010.



"Nadie duda de que el espíritu de la ley es proteger los glaciares, pero hay muchas dudas, como ocurre por ejemplo con el tema del ambiente periglacial", insistió ayer Hensel. En la primera parte de la reunión también participó el ministro de Producción, Dante Sica, dado que de esa cartera pasó a depender ahora la Secretaría de Minería a cargo de Sánchez, que antes estaba bajo la órbita de Juan José Aranguren. Este último fue desplazado del cargo de ministro de Energía y Minería de la Nación.



Con la salida de Meilán, los que dejaron sus puestos fueron también dos sanjuaninos, Mario Capello, que estaba al frente de la Subsecretaría de Desarrollo Minero, y Alfredo Marún, que conducía al área de Inversiones Mineras.



Sánchez es una ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente y es la primera mujer en ocupar este cargo. Su designación sorprendió en San Juan a representantes de las cámaras vinculadas con la actividad (ver Quién es... ) porque incluso no la conocían ni hasta ahora había tenido vínculos con las empresas de la actividad.



Incluso el ministro Hensel dijo que "no es una persona conocida en la parte de operación minera, aunque sí como consultora en temas vinculados con la actividad".



Sobre el nombramiento, el ministro Sica sostuvo que "la incorporación de Carolina Sánchez apuntará a trabajar con la idea de una minería responsable y sustentable, que pueda aportar los equilibrios macroeconómicos a nivel regional y federal, con una mirada puesta en la comunidad y en la creación de empleo local".



En la charla, el ministro Hensel dijo que también le explicó a la nueva funcionaria "lo que significa la minería para San Juan, así como los ejes que se ha planteado el gobernador Sergio Uñac en este tema, como son la necesidad de trabajar en la licencia social, en mayor comunicación y en un trabajo conjunto entre empresas, el Estado y la comunidad".



En cuanto al equipo que acompañará la secretaria, Juan Biset, quien viene del grupo de Meilán, seguirá desempeñándose en el cargo de subsecretario de Política Minera mientras que Mariano Lamothe pasará a ocupar el puesto que dejó vacante el sanjuanino Capello.

Las voces del sector

JAIME BERGÉ Cámara Minera

"No es una persona conocida en el sector minero, pero vamos a ver qué sorpresa nos trae. Ya se preveía que iban a poner en el puesto a alguien vinculado con el medio ambiente, pero no es una cuestión que nos preocupe. Ya el ministro Sica había anticipado la intención de trabajar con el tema de las normas ambientales. Por eso habrá que esperar a ver cómo se desempeña en el puesto. En cuanto al cambio de órbita de la secretaría, me parece que es bueno porque ahora el área depende de Producción, y eso puede venir muy bien para la actividad".

ALEJANDRO DONNA Cámara de Servicios Mineros

"Creo que este cambio le puede dar una impronta distinta al área, con la aclaración de que a nuestro entender Minería debería ser un ministerio y no una secretaría, como ocurre en la actualidad. La nueva funcionaria es una persona que no conocemos en la actividad, tiene un perfil técnico más vinculado a la industria y a la cuestión ambiental y no sabemos hasta dónde puede llegar a conocer el mundo de la minería. Sí puedo decir que no tendrá una tarea fácil porque tiene muchos desafíos por delante. Nuestra expectativa es que haga la mejor gestión en el área".

RICARDO MARTÍNEZ Tesorero de Gemera

"Es una persona que no conozco y tampoco es conocida en la actividad. Pero le han dado un cheque en blanco y espero que esté a la altura de la responsabilidad que le toca desempeñar. No preocupa que tenga formación en medio ambiente, porque los primeros ambientalistas somos los mineros, quienes hasta fuimos los primeros en tener una ley específica y trabajamos siempre con especial cuidado por el entorno. Sobre el cambio de órbita nos parece bueno que ahora dependa de Producción porque el ministro anterior no le prestaba la debida atención al área".

** Quién es : Carolina Sánchez

La flamante secretaria de Minería es ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente. A diferencia de sus antecesores, que contaban con vasta experiencia profesional y específica en el sector minero, y con mayor vinculación con el ámbito privado; Sánchez recopila entre sus referencias un amplio desempeño en dependencias estatales asociadas a la temática del medio ambiente, que en ocasiones se relacionaron con la actividad extractiva. Las más recientes fueron en el norte del país: ejerció hasta ayer como directora técnica del INTI en Jujuy, y previamente, fue asesora del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable de Salta. Es, además, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Salta; participó en varios proyectos de Cooperación Internacional y fue consultora profesional de Organismos de Financiamiento Internacional.