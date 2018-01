Entre enero y noviembre del año pasado, y por el impulso de las obras públicas y privadas, en San Juan se usaron 223.460 toneladas de cemento, un aumento del 1,6% respecto a igual periodo del 2016, lo que permitió a la provincia superar por primera vez el nivel de consumo acumulado que hasta ese momento se encontraba por debajo. Por eso San Juan pasó a integrar el pelotón de las jurisdicciones con consumo positivo en el ranking nacional, según las últimas cifras de IERIC (Instituto de registro y Estadísticas de la Industria de la Construcción). De todos modos, San Juan aún está lejos de la media nacional que es del 12,5%, y más aún de provincias como Catamarca o Tucumán que tienen crecimientos del 32 y 28,7% respectivamente, en igual periodo. Aunque sin tanto dinamismo como otras provincias, el ritmo de crecimiento de San Juan se viene dando en el segundo semestre, tanto en el cemento en bolsa como en el granel (ver infografía), lo que indica que está traccionado tanto por el sector privado -que usa más cemento en bolsa-, como del público cuyas grandes obras requieren del granel.



Osvaldo Lucero, desde la Cámara de la Construcción e Inmobiliaria, dijo que el aporte privado provino de actividades de menor envergadura, pero que se mantuvieron constantes. El empresario dijo que fueron impulsadas por los créditos Procrear, barrios de mutuales o asociaciones y también de desarrolladores privados con edificio y consorcios. ""No fue una locura el crecimiento pero rondó entre el 3 y 6 por ciento", aseguró Lucero.



Guillermo Velazco, titular de la Cámara Argentina de la Construcción, coincidió en que la mejora no fue "muy notable" en el sector privado, pero ""creció y se ha mantenido". Sin embargo advirtió con preocupación que en la construcción en general se ha acentuado el crecimiento de grandes jurisdicciones y de grandes constructoras, y tienen menor trabajo las chicas, que son las que más hay en la provincia. Desde el sector público, el secretario de Obras Públicas, Jorge Deiana, destacó que el repunte fue porque el gobierno destinó más fondos al sector en el 2017 respecto al presupuesto 2016, con el objetivo de ""mantener e intensificar la obra pública". Mencionó entre las obras "consumidoras" de cemento, la construcción de puentes sobre ríos y los de la ruta 40 norte hacia Albardón, entre otras.



Las expectativas en obra pública para el 2018 son buenas, según Deiana, porque hay obras ""muy importantes licitadas y por licitar". Mencionó la construcción del Velódromo, el museo Ischigualasto, la consolidación del edificio 9 de Julio, el hospital de 25 de Mayo y la Escuela de Cine, además de las refacciones de edificios escolares. En cambio en el sector privado hay matices. Velazco se mostró inquieto porque dijo que en los últimos meses ha decaído la construcción de barrios y escuelas, y ha bajado la ocupación en pymes de 80 a 100 empleados. ""Trabajamos con el gobierno en varios proyectos que creemos que van a salir a corto plazo, pero hasta que no suceda estamos preocupados". Lucero en cambio destacó que las perspectivas para el 2018 son "positivas" porque el sector avizora estabilidad en el gobierno nacional y provincial, y remarcó que tiene esperanzas en un repunte de la minería y agroindustria.



Puestos de trabajo



A noviembre de 2017 los puestos de trabajo registrados en la construcción llegaron a 10.484 en San Juan, una baja del 2,6% respecto al mes de octubre, pero un incremento del 14,5% respecto al mismo mes del 2016. En todo el país los trabajadores registrados fueron 431.198, un 0,5% más que en octubre y un 12,4% más que igual mes del 2016. Las grandes provincias se destacaron en creación de empleo: el 72,1% se localizó en CABA, Córdoba y Santa Fe.