El ministro sanjuanino, Diaz Cano, ayer en su alocución en la reunión de la CFA a la que acudieron casi la totalidad de provincias.

El Gobierno de San Juan aprovechó ayer la reunión del Consejo Federal Agropecuario (CFA) para volver a reclamar a los funcionarios nacionales del área la falta de apoyo para resolver la crisis que afecta a la vitivinicultura, entre los cuales destacó la negativa nacional a devolver retenciones y ampliar reintegros al sector que fueron solicitados tanto por el gobernador Uñac, como por funcionarios provinciales y las principales entidades del sector privado. Incluso el ministro sanjuanino, Andrés Díaz Cano, dijo que les echó en cara que la gestión uñaquista tuvo que salir a ‘tapar agujeros’’ a causa de la inacción nacional, y ya destinó unos $800 millones para auxiliar al sector en la vendimia 2019. Esto ocurrió ayer en la XXXIV Reunión Ordinaria del CFA, que estuvo presidida por el secretario de Gobierno de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, con la participación de la casi totalidad de ministros de producción y agroindustria de las provincias. En el encuentro, el representante sanjuanino planteo además la amenaza de cierres y ajustes en el INTA (ver recuadro). Pese a los reclamos, no hubo respuestas por parte de los funcionarios nacionales, explicó Díaz Cano. ‘’Cuando me tocó hablar planteé que dentro de esta crisis económica hay una crisis muy grande en el sector vitivinícola, y que solicitamos en su momento algunas soluciones coyunturales que podrían haber llegado a mejorar los precios, pero no tuvimos la respuesta’’ dijo Díaz Cano. Agregó que recordó a la mesa las promesas a la vitivinicultura que hizo el presidente Macri en Mendoza y que sólo anunció hace poco la mejora en contribuciones patronales, el cual objetó que dejó fuera al sector semillero. ‘’La provincia de San Juan se tuvo que hacer cargo de las consecuencias que trae aparejada la mala administración económica nacional. Tanto Mendoza como San Juan estamos poniendo mucho dinero para la vitivinicultura. San Juan está poniendo cerca de 820 millones y hemos tenido que salir a ayudar porque son 10.000 familias que viven de esta actividad en San Juan. Hemos salido a comprar uva, a entregar créditos a tasa 0, bonos fiscales, nos hemos hecho cargo de lo que solicitamos a la Nación, es decir, subir los reintegros y bajar las retenciones”, puntualizó.

Achiques en INTA

El posible cierre de las Agencias de Extensión Rural del INTA y de los Institutos de Investigación para la Agricultura Familiar (IPAF) también fueron puestos sobre la mesa nacional por el funcionario sanjuanino. Díaz Cano dijo que pidió hacer un declaración con la firma de todos los integrantes del Consejo Federal Agropecuario, solicitando a las autoridades del INTA que no tomen la decisión de cerrar esos organismos, indicando las graves consecuencias que eso acarrearía. “Sabemos que quieren cerrar por ejemplo el IPAF Cuyo que tiene sede en San Juan. Son aproximadamente 25 centros que se van a cerrar en todo el país y tenemos miedo que eso ocurra. Cuando pasó lo de Agricultura Familiar terminaron despidiendo a personas que trabajaban ahí y el Gobierno de San Juan se tuvo que hacer cargo de gran parte de los que fueron despedidos, estas personas están dentro de nuestra estructura, porque son familias. Creo que más ajuste ya no lo podemos aguantar”, dijo en su discurso el ministro.