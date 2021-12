La provincia de San Juan también recibirá cupos de los cinco cortes de carne a precios promocionales que acordó el Gobierno nacional con frigoríficos exportadores para las fiestas, los cuales se podrán comprar los días 22, 23 y 24 de diciembre, y luego, a la semana siguiente, los días 29, 30 y 31 en las grandes cadenas y la carnicería Friar, según informaron en los establecimientos.

Los cortes "parrilleros" de asado, vacío, matambre, tapa de asado y falda se van a conseguir a precios entre un 20% y un 45,75% más baratos que lo que salen hoy en el mostrador (ver infografía), y con la garantía de que se trata de cortes de novillo fresco (salvo uno que viene envasado), y de calidad de exportación. El problema es que las cadenas ya estiman que el volumen que llegará a San Juan no será suficiente para la demanda de los días previos a la Navidad y Año Nuevo que crece respecto a los días normales. Si bien hasta el cierre de esta edición no se logró averiguar qué cupo global recibirá San Juan de las 20.000 toneladas disponibles para todo el país -10.000 para la previa de Navidad y otras 10.000 para la semana previa al fin de año-, en las cadenas estiman que van a recibir un volumen similar o levemente superior a fechas anteriores en que el Gobierno nacional hizo acuerdos con los exportadores. Todos dicen que han pedido más volumen pero la mayoría advierte que no cree que les manden ese "extra", y anticipan que de recibir solamente el cupo histórico se agotará rápidamente, teniendo en cuenta que saldrá más gente a comprar por las fechas y por los jugosos descuentos.

Actualmente, de acuerdo a los precios publicados por dos grandes carnicerías de la ciudad de San Juan, el kilo de asado de costilla se oferta entre $750 y $869.90, mientras que al entrar en vigencia el nuevo programa será vendido al público a $549 por kilo. En tanto, el vacío tiene un valor de mostrador que va de $830 a $999.90 y con la promoción pasará a $599. El matambre se vende a un precio de entre $830 y $839.90, por kilo y con el descuento para las fiestas pasa a $599. La tapa de asado tiene un precio que va de $650 a $919.90, y con el programa se podrá comprar a $499. Por último la falda (que no se vende en todas las carnicerías) cuesta $500 el kilo; y se podrá comprar a precio rebajado a $399.

Desde la cadena Libertad, Chango Más, Carrefour y la carnicería Friar confirmaron ayer que tendrán la carne a precios especiales. La información nacional indica que también estará en VEA, pero ayer no contestaron. "En nuestro establecimiento empezamos a recibir esos cortes que salen del costillar desde el lunes 20, para empezar a venderlos el 22, 23 y 24, y en teoría los frigoríficos prometen abastecimiento, veremos si eso ocurre", dijo Máximo Romero Victorica, desde Libertad. Aseguró que han pedido más volumen pero no saben si lo conseguirán y añadió que "al tener estos cinco cortes promocionales la gente va a venir, vamos a tener mucha demanda de los cortes para asado, sumado a que son días de mucho tránsito por las fiestas". ""Esos días seguramente vamos a quebrar stock porque es cuando se genera la demanda de esos productos", afirmó.

"Estamos en la lucha con el proveedor para que nos envíe más volumen, pero no creo, difícilmente alcance para la demanda que habrá", dijo otro gerente que prefirió no identificarse, al no haber sido autorizado por la casa central a brindar información. Algo similar se escuchó en otra cadena de parte de un directivo.

Desde la carnicería Friar, en avenida Rioja al sur, Santiago Manzur también confirmó que dispondrá esos días de los cortes acordados con la Nación a precios baratos. En su caso, al pertenecer a un frigorífico que siempre participó en los acuerdos de precios anteriores, dijo que ya le han avisado que recibirá un cupo superior a los anteriores. Dijo que igual es poco comparado con la demanda de la provincia, pero sumado a los que tendrán los supermercados suma un poco más. Manzur explicó que la carne proviene de animales cuyos cortes son todos de exportación, y que son novillos frescos. ""El único corte del acuerdo que no es fresco es la tapa de asado, que viene envasada al vacío", explicó.

Por su parte, Juan Pablo Quiroga aseguró que tanto el hiper Chango Más de Rivadavia, como los otros dos Chango, de Rawson y de Chimbas, ofrecerán la carne promocional en las vísperas de Navidad y Año Nuevo. Como sus pares, aseguró que ""el compromiso de los frigoríficos participantes del acuerdo es de tener el volumen necesario para los seis días de promoción", pero no se conoció el cupo que recibirá. De acuerdo al sondeo realizado, se estima que cada boca de expendio recibirá entre 2.000 y 2.500 kilos.

Las ofertas sirven para más ventas

Todos los establecimientos consultados quieren tener en sus carnicerías los cortes promocionales porque dicen que son un "llamador" de clientes que después terminan comprando otros productos. ""Todos los queremos tener, más allá de que se pierda plata, no importa porque el cliente aprovecha la oferta y se acerca a nuestro local y compra más", dijo uno de los directivos. Además la oferta se produce en el momento del año de mayor tránsito en supermercados, por las celebraciones de fin de año.