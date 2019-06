Viviendas Procrear en la capital sanjuanina, de anteriores operatorias. Ahora hay un nuevo llamado para la compra de casas nuevas o usadas.

En el relanzamiento del nuevo plan Procrear para la compra de viviendas nuevas o usadas, la provincia de San Juan tiene disponible un crédito global para 208 casas, es decir, el 32% del cupo asignado a la región de Cuyo. Y desde que se lanzó la inscripción para participar en la operatoria, el pasado 14 de junio ya se anotaron 300 sanjuaninos, según informó a DIARIO de CUYO Alejandro Sparacino, director de Acceso al Financiamiento y coordinador del operativo Procrear, quien además destacó que los interesados tienen tiempo hasta el próximo 14 de julio para anotarse. La operatoria otorgará préstamos para 10.000 viviendas en todo el país, con un plazo a 30 años para pagarlas y un subsidio de hasta 640 mil pesos (ver Características).



El cupo en cada región se calcula según la participación provincial en el déficit habitacional nacional. Al respecto, Sparacino dijo que San Juan tiene un cupo del 2,08%, San Luis del 0,9% y Mendoza, del 3,55%. ""En total cuyo tiene un cupo del 6,55%, es decir, tiene disponibles 650 viviendas, para las cuales ya hay unos 2.900 inscriptos", señaló. En todo el país ya hay 34.000 inscripciones. El funcionario agregó que es "muy importante" que la gente se anote, más allá de que resulte seleccionado o no, porque en próximos llamados suma puntaje haber estado inscripto antes.



Es que a diferencia de los anteriores planes Procrear, ahora la selección comienza a ser por puntaje y no por sorteo. El mecanismo es el siguiente: durante un mes, hasta el 14 de julio, se reciben inscripciones, después se toman casi un mes más para hacer los cruces y validaciones con Anses, AFIP y el Banco Central de los datos que la gente ingresó en el formulario. Entre todos esos cruces y validaciones, se les va a ir asignando un puntaje a los postulantes, por edad, ingresos, número de familia, etc; luego por cada región y provincia hasta establecer un puntaje de corte. ""Para el puntaje una de las cosas que suma es si la familia tiene hijos menores, un discapacitado o si tiene un mayor a cargo. Se busca que el subsidio llegue a las personas que más lo necesitan", dijo Sparacino.



Otro dato importante que destacó es que este crédito que se actualiza bajo la modalidad del índice UVA (Unidades de Valor Adquisitivo) tiene incluido un fondo de cobertura donde si la UVA supera a los salarios en más del 10%, el tomador paga hasta ese tope y el fondo compensa la diferencia. En los créditos anteriores la gente sólo podía pedir una extensión del plazo para achicar la cuota cuando se disparaba la inflación. La inscripción es sólo por internet, en la página del Procrear que está en www.argentina.gob.ar

El funcionario nacional dijo que la morosidad del Procrear es sólo del 10%.

Características

Para quiénes

Esta nueva convocatoria es para la compra de una vivienda única, familiar, y de ocupación permanente, con plazos de pago de hasta 30 años. Está destinada a personas de entre 18 y 55 años, con ingresos familiares netos mensuales de 2 a 7 salarios mínimos, ($25.000 - $87.500).

El programa

El crédito tiene un esquema de ahorro, subsidio de Nación más crédito ajustable por UVA, donde el ahorro corresponde a un aporte inicial del 10% del beneficiario, el crédito hipotecario es otorgado por Banco Nación y la Nación acompaña con un subsidio de hasta 18.000 UVA ($673.380).

La vivienda

En tanto, la vivienda a adquirir puede tener un valor máximo a 140.000 UVA, hoy equivalentes a $5.237.400. El postulante debe tener una antigüedad laboral mínima de un año. La vivienda a adquirir deberá estar ubicada dentro de un radio de 100 km del domicilio actual.

En el banco

Una vez que la gente esté seleccionada se le va informar oficialmente -seguramente en el próximo mes de agosto- y recibirá un código de validación para que vaya al banco Nación -el único por ahora en San Juan para el nuevo Procrear- y empiece a gestionar el trámite del crédito.