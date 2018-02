En un contexto con exportaciones en baja, pero con la perspectiva de torcer esa tendencia ahora que se avecina una cosecha de uva abundante (a diferencia de lo que ocurrió en Europa y Estados Unidos), y el tipo de cambio ha recompuesto algún margen de competitividad; San Juan y Mendoza se unieron para promocionar el vino. Un total de nueve bodegas -4 sanjuaninas y 5 mendocinas- arman valijas con sus mejores etiquetas para ir juntas en busca de clientes a dos de los principales países importadores del mundo, Estados Unidos y Londres, en una misión coordinada por el Consejo Federal de Inversiones y los gobiernos provinciales.

Reunión en la provincia

El 28 de diciembre último los ministros de San Juan y Mendoza, Díaz Cano y Kerchner; además de avanzar en el acuerdo por el mosto, acordaron realizar una misión conjunta de ambas provincias a la Vinexpo en Estados Unidos y luego participar en un tasting en Londres.



Según fuentes vitivinícolas, las dos principales provincias vitivinícolas del país no habían realizado una misión conjunta, al menos en los dos últimos años. En esta oportunidad, el gobernador sanjuanino Sergio Uñac, ya confirmó la participación, en uno de los dos días de la feria estadounidense, la Vinexpo New York 2018, que será del 5 al 6 de marzo en la ciudad de Manhattan. Luego, el ministro de Producción local, Andrés Díaz Cano, acompañará a los empresarios vitivinícolas a Londres, donde el 8 y 9 de marzo se realizará una clase magistral y degustación además de un seminario y reuniones con vinotecas británicas. En total, hasta ayer habían 9 bodegas fraccionadoras inscriptas para participar del viaje, pero no se descarta que se pueda sumar alguna otra, según informó la Dirección de Comercio de Exterior de San Juan.



Desde fines del año pasado los gobiernos de Mendoza y San Juan vienen pergeñando este viaje, y en la última semana de diciembre los ministros del área anunciaron la misión comercial (ver foto).



El mercado interno de vinos es uno solo, y lo que se debe hacer es complementarse en misiones conjuntas para poder incrementar la presencia en el exterior", dijo ayer el ministro Díaz Cano.



La demanda internacional de vinos importados se ha mantenido constante entre 2015 y 2016, siendo Estados Unidos el primer importador mundial de vinos en botella, por una suma de 4.372 millones de dólares. New York importa el 42% de ese total, según datos del CFI. Reino Unido es el segundo importador de vinos más importante del mundo (2.650 millones de dólares al año) y el segundo destino de las exportaciones vitivinícolas argentinas. En 2016 se exportaron 74 millones de dólares.



A su vez, EEUU es el principal destino de las exportaciones vitivinícolas argentinas, con ventas por 271 millones de dólares en el 2016. San Juan es la tercera provincia exportadora de vino a este destino (el 1,51%) y el 94% es concentrado por Mendoza.



Los vinos sanjuaninos vienen levantando cabeza en ambos destinos: en 2016 las exportaciones de caldos locales a Estados Unidos representaron 4,6 millones de dólares y el año pasado se incrementaron a 10,5 millones, un crecimiento del 128%. Del mismo modo, las ventas locales a Gran Bretaña totalizaron 5,4 millones de dólares en el 2017, un aumento del 68% respecto a los 3,2 millones de dólares facturados en el 2016.

Feria minera



El gobernador Uñac viajará a Canadá junto a su ministro de Minería, Alberto Hensel, para participar de la feria minera PDAC 2018 Toronto, en el recinto ferial del Metro Toronto Convention Centre. Allí se reúnen todos los actores relacionados con la minería.