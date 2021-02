Cuando falta un mes para que termine el verano y empiece a declinar más el derretimiento de nieve en la cordillera, el río San Juan que nutre al Valle de Tulum, Ullum y Zonda; está trayendo mucha menos agua de lo que se había previsto en octubre, cuando se hizo el pronóstico hídrico. O sea, debería traer 30 metros cúbicos por segundo (m3/s), y en realidad en los meses de enero y febrero ha estado derramando en el orden de los 19m3/s, según datos de la Secretaría del Agua. Los 11 m3/s que faltan significan 36% menos agua de lo pronosticado. Pero además, entre lo que trae el río, y lo que se gasta en riego agrícola y consumo hay un déficit del 50% que se está sacando de las reservas de los diques, que ya están bastante deprimidas. En números la situación hídrica de la provincia es la siguiente: el río trae un caudal de 19 m3/s, se erogan de 38 a 40 m3/s para atender la demanda poblacional (un déficit en el orden del 50% promedio). La situación de los embalses también es complicada. Entre Los Caracoles, Punta Negra y Ullum; sólo tienen 280 hectómetros cúbicos, es decir apenas un 22 % del volumen total si estuvieran llenos (ver recuadro). En general, se está desarrollando un ciclo atípico: hubo más nevadas que en el anterior (2019/2020) pero el tiempo se mantiene fresco en la cordillera, no se derrite nieve, y por eso el volumen de agua no crece lo suficiente y San Juan sigue en una larga crisis hídrica, la quinta peor temporada del último siglo. Los datos han hecho variar incluso la previsión hídrica para la actual temporada: el pronóstico de volumen de agua para el ciclo de octubre 2020 a septiembre 2021 era de 815 hm3, y ahora está más cerca de los 640 hm3, informó Juan Carlos Caparros, secretario del Agua. Este panorama encendió las luces amarillas en el Concejo Provincial para Control de Embalses y Seguridad de Presas (COCEP), cuyos integrantes se han puesto de cabeza a analizar cómo se va a administrar ese recurso escaso, con el objetivo de mantener o incrementar las reservas de los embalses para la próxima temporada 2021/22. También le presentaron un pantallazo de la situación la semana pasada al gobernador Sergio Uñac. Más perforaciones, más días de corte para riego e impulso a manejo inteligente de riego, son las tareas que se planifican (ver abajo) en el equipo creado por ley hace 13 años, conformado por el ministerio de Obras, la Secretaría del Agua, Hidráulica, Recursos Energéticos, EPSE y OSSE.

"Estamos gastando las reservas de agua y lo que nos preocupa es que si el río no se recupera rápidamente, o este invierno no hay una nevada importante; esas reservas de los embalses pueden estar complicadas para el ciclo 2021/ 2022", explicó el secretario del Agua. Caparrós desestimó que la situación sea catastrófica, o que la gente o los productores vayan a quedarse sin agua "porque el río seguirá trayendo algo de agua". Agregó que el equipo está anticipándose a lo que pueda suceder el próximo ciclo hídrico. "Queremos planificar qué medidas adicionales se pueden tomar para poder enfrentar un ciclo que si es similar en caudales a este podríamos estar con reservas muy al límite", dijo el funcionario. "Estamos haciendo una previsión a un año, porque el río no está reflejando lo que nosotros esperábamos", agregó.

El problema que existe es que entre los meses de diciembre y marzo, cuando el río trae agua, coincide con la etapa de mayor demanda de agua por parte del riego agrícola. La esperanza está puesta en que el clima de una señal positiva a esta provincia donde casi no llueve y sólo depende de la nieve que se junte en la cordillera. La semana pasada hubo nevadas y se están cruzando los dedos para que esa nieve no se evapore y termine derramando en el río.

Los embalses de la provincia

Las tres represas ubicadas sobre el río San Juan si estuvieran llenas contendrían 1.300 hm3 de agua, pero actualmente sólo tienen 280 hm3, lo que significa un 22% del total de sus capacidades de reserva, informo Caparrós. El funcionario dijo que se continuaran con las cortas de agua previstas para el sector agrícola para permitir sostener este ciclo hídrico hasta octubre del 2021. Añadió que la baja reserva también afecta el uso energético de las presas de Los Caracoles y Punta Negra, ya que no están generando electricidad. "Técnicamente se pueden aprovechar Ullum y Punta Negra porque quedan cotas operativas que se mantienen como para poder operar desde el punto de vista turístico", dijo.

Acequias limpias

Hidráulica también entrega agua para riego del arbolado público y se intimará a los intendentes departamentales para que incrementen la limpieza de las acequias y no se pierda agua.

Las acciones a seguir para tener más agua

Otra imagen que muestra el impacto de la sequía en los diques de la provincia, en este caso, Ullum.



Desde la Secretaría del Agua informaron que en conjunto con el Ministerio de Producción, el de Obras Públicas y la Secretaría de Ambiente, se planean una batería de medidas complementarias que contemplan aumentar los días de corte de riego y ampliar la cantidad de perforaciones, entre otras; para poder recuperar algo las reservas hídricas.

1- Pozos de agua: En el programa de recuperación de la batería de pozos del Estado, actualmente hay unas 30 perforaciones funcionando y se pretende llegar dentro de un mes, o 45 días; a las 50 perforaciones."Eso hace que se puede extraer menos agua de los embalses si a ciertos canales se puede contribuir con agua subterránea", explicó. Caparrós también dijo que se analiza realizar algunas nuevas "en lugares estratégicos", sin develar las zonas. Se llevará un control del uso del agua subterránea por parte del departamento de Hidráulica. La zona de recarga del acuífero es la zona ubicada entre los diques y Albardón por eso a veces cuando hay crecientes se larga a propósito agua del río hacia esa zona para que contribuya a recuperar las napas el acuífero. Por otro lado Hidráulica está haciendo un seguimiento y control de las perforaciones porque a pesar de que hay recursos importantes subterráneos, se empiezan a bajar las napas subterráneas y eso implica un costo mayor para extraer el agua a medida que se van a profundidades mayores.

2- Incentivos para energía solar: a través del Ministerio de Producción hay planes de apoyo para quienes tienen alguna perforación que emigran a la extracción de agua mediante la instalación de paneles solares. Se trata de líneas de apoyo crediticio para pequeños y medianos productores. A eso se suma que San Juan ya tiene reglamentada la Ley de generación distribuida, con lo cual quien instale paneles solares para extraer agua, cuando no los use, podrá inyectar y vender la energía.

3- Más días de cortes: hay algunas acciones acordadas con los productores de incrementar los días de corta como ocurrió por ejemplo para Carnaval, cuando se cortó el riego por canales durante 4 días. También para el terremoto se cortó 2 días. Dicen que eso incide para recuperar un poco de nivel de los embalses. El plan es aumentar los días de corta respecto a lo previsto, siempre que haya sido consensuado con los representantes de las juntas de riego. "Ellos son conscientes de que se están agotando las reservas y por ahí en determinados momentos acceden a cortes programados", dijo. Además las autoridades profundizarán las tareas de limpieza de los canales de regadío y la inspección para detectar y reparar ramos y compuertas que puedan romperse.