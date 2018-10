La crisis modificó los hábitos de consumo: en carnes, se imponen los cortes más baratos y rendidores, y ya no se pide por kilo sino por la cantidad de pesos que se tienen.

El encarecimiento que han tenido los distintos tipos de carne -vaca, cerdo y pollo- ha provocado una baja en el consumo y además un desplazamiento pronunciado de las preferencias hacia los cortes más económicos en la mesa de los sanjuaninos. Hoy, el precio define las elecciones de los clientes y por eso las ofertas de la semana, las carnes molidas y cortes comunes, alitas y menudos de pollo se imponen en las carnicerías. Eso reveló un sondeo realizado por DIARIO DE CUYO entre media docena de empresarios, algunos con más de una negocio abierto al público, ubicados en diferentes zonas. Del relevamiento surgió que en lo que va del año las ventas de carne han caído un promedio del 36,6%, con fuertes dispersiones: algunos negocios ubicados en zonas de mejor poder adquisitivo expresan una caída del consumo del 15%, frente a otros más populares como los ubicados en la Feria de Abasto o zonas rurales que señalaron bajas de hasta el 60%. ""La gente consume menos porque no le alcanza el sueldo, le rinde menos con los aumentos del gas, luz, transporte y demás", dijo Gustavo González, propietario de dos carnicerías en Capital y otra en Rawson. Señaló que en sus locales registra una baja del 15% en ventas y que no es que se haya migrado a otras carnes "porque el cerdo y el pollo también subieron y cayó el consumo hasta de los embutidos". A su juicio lo que pasa es que se come menos. Agregó que la tendencia es aprovechar las ofertas durante la semana, y para el asado de alguna ocasión eligen carnes sin hueso, más rendidoras que la costilla que es un corte caro. Aunque en los últimos 15 días no hubo aumentos, en lo que va del año la carne vacuna ha sufrido un incremento del 50% en el precio. Para empresarios como González la razón es que por el salto del dólar resulta mucho más tentador vender afuera del país que al mercado interno.



Todos los carniceros consultados coinciden que con la crisis desapareció la venta por kilo. Ahora van con un billete de 100 pesos y piden "lo que alcance" de molida o de bife. ""Con las achuras pasa igual. el kilo de hígado cuesta 85 pesos y te piden que le vendas 50 pesos", dijo Carina Prolongo, que asegura que las ventas se derrumbaron a la mitad en su negocio en el mercado de abasto. Cerca de allí, Julio Posse en un local y José Luis en otro, juran que tienen clientes que vienen con 30 y 50 pesos a llevar algo de carne, cuando un kilo de molida común sale 90 pesos y de especial, 160 pesos; un kilo de milanesas cuesta 199 pesos, el asado, 175 pesos y un kilo de blanda de novillo especial, 210 pesos. En la feria de Capital aseguran que los cortes están entre 40 y 50 pesos más baratos que en negocios del centro. En Avícola Don Beto dicen que antes sobraban las alitas, ranchos y menudos de pollo y hoy es lo que más se vende ya que están a 40 pesos, 15 pesos y 60 pesos respectivamente. En Angaco, en el criadero de cerdos "Los dueños de la Chancha" dicen que el consumo cayó 60% y tienen incertidumbre sobre la venta de fin de año ahora que el gobierno anticipó que no dará plus a los estatales. ""Esa platita ayudaba", dice Carlos Espósito quien está pensando vender cuartos de lechón, en lugar de una mitad.

Los empresarios

CARINA PROLONGO Negocio "Carina y Robinson"

"Cayó muchísimo el consumo, un 50% fácil en lo que va del año. Ahora se impone la compra de 100 pesos. No te pases de ahí, porque no tienen más. La gente se limita muchísimo, buscan lo más rendidor".

JULIO POSSE Mercado de abasto

"La gente compra menos carne, seguro bajó un 35% el consumo en el 2018. El vecino viene a diario, con poca plata y compra hasta donde le alcanza. No es como en otras zonas donde van con tarjeta de crédito y compran mil pesos".

BETO Avícola Don Beto

"La venta de pollo cayó 35% este año y se vende los menudos principalmente. El kilo de pollo está a 60 pesos, subió fuerte hace dos meses, unos 20 pesos y ahora se estabilizó, pero seguro aumenta para el Día de la Madre".

JOSÉ LUIS Carnes Don Luis

"La gente lleva principalmente carne molida porque es más barata y se puede hacer más comida. El cliente se ha mantenido pero se nota que ha caído el consumo a esta altura del año hasta un 25%".

*El consumo en el país

El consumo doméstico de carne vacuna registró en septiembre una caída de casi el 17% en comparación con agosto, debido al traslado de la devaluación a precios de la hacienda y también al impacto de esta misma situación en el menor poder adquisitivo de las familias. Los datos son del reporte mensual de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra). El consumo per capita cayó en septiembre a 49,1 kilos/año, luego de haber alcanzado en agosto los 59 kilogramos anuales por habitante.