La propietaria de este kiosco en calle Mitre dijo que sólo le entregaron $2.500 en cigarrillos esta semana cuando la compra normal es de $8.000. No subió el precio pero vende un paquete por cliente.

Los mayoristas dicen que las tabacaleras no les están enviando pedidos porque están esperando definiciones en materia impositiva que harán subir el precio, y desde el lunes pasado comenzaron a restringir el reparto en la provincia. Ante esto, los kioscos que aún tienen stock racionalizaron la venta a un paquete por cliente y a pesar de que los distribuidores dicen que no hay una suba oficial, se multiplican en las redes sociales las quejas de los fumadores por incrementos en algunas marcas de cigarrillos. En uno de cuatro kioscos ubicados en el microcentro se constató que uno ya se había quedado sin cigarrillos y otro los vendía entre 2 y 4 pesos más caros. ""Los conseguí con aumento el martes pasado", explicó Lautaro Flores, desde Drugstore 25, frente a la plaza. Allí el paquete de Chesterfield de 10 unidades costaba ayer $25 cuando hasta la semana pasada su precio era $23. También había subido 2 pesos el paquete de LM, en tanto que el Parliament que hace una semana estaba a $61 ayer se vendía en ese lugar a $65.



Incluso comenzó a circular por redes sociales una supuesta lista de precios que lleva el paquete de Marlboro 20 a $96, lo que fue negado por los comerciantes. ""Es una lista falsa, las compañías no han comunicado ningún cambio de precio oficial. Pero no están enviando los pedidos esta semana, tenemos muy poco stock y hemos restringido el reparto", explicaron ayer desde la distribuidora Rafael Moreno. Claudia Rivero tiene la repartidora Joaco en Avenida Rawson y Sarassa y contó que como no les entregan el total del pedido, sino la mitad o menos, están vendiendo ""con miedo porque tememos desestabilizar el stock". Por esta razón, en el kiosco de Mitre antes de Mendoza, venden de a un paquete por cliente.



La tabacaleras

Las grandes jugadoras del tabaco en el país son Massalin Particulares que comercializa las marcas Marlboro, Phillips Morris, Benson Hedges, Parliament, Virginia y Chesterfield, entre otras. Su rival es BAT (ex Nobleza Piccardo), con Camel y Lucky Strike, entre otros.

Reforma fiscal

En la reciente reforma fiscal la Nación bajó de 75% a 70% la alicuota a los fabricantes de cigarrillos, pero con la inclusión de un mínimo de $28 por atado. Eso enojó a BAT que está tributando menos que ese fijo que ahora será obligatorio y tendrá que subir sus precios.