Un fenómeno que se viene dando desde el 2005 a esta parte es el fuerte crecimiento que está experimentando el comercio rawsino, al punto que una comparación entre las zonas netamente comerciales de ese departamento con el del microcentro de la Capital arroja que en el sur provincial hay 399 negocios, contra 165 de la ciudad, es decir que la diferencia es del 142%. La razón, según fuentes del sector, es que en Rawson los inmuebles son más chicos, muchos en manos de sus propios dueños y sobre todo a que hay una importante brecha en el costo de los alquileres. En la Capital un arriendo ronda los 80.000 pesos mensuales, mientras que en Rawson oscila en los 25.000 pesos, es decir que son hasta un 69% más baratos.



En la comparación sólo se tuvo en cuenta las zonas de mayor concentración de negocios de uno y otro departamento, y no la totalidad de los locales de ambos distritos. Por ejemplo, en Rawson se consideró la Boulevard Sarmiento, entre Mendoza y Lemos, y la España, desde Boulevard Sarmiento hasta Dr. Ortega. En la Capital se tuvo en cuenta la Peatonal Domingo Faustino Sarmiento, la General Acha, parte de Laprida y Av. Central, entre General Acha y Rioja.



Hermes Rodríguez, titular de la Cámara de Comercio, dijo que el comercio de la ciudad se está "descentralizando", porque desde la misma peatonal y las zonas aledañas, por el alto costo de los alquileres, los comerciantes están optando por locales más baratos y hasta de menores dimensiones. Un local mediano en la peatonal, de unos 50 m2 puede llegar a costar unos 80.000 pesos y ya un poco más grande el monto sube a los 200.000 pesos.



El problema en el radio céntrico es que hay muchos locales en pocas manos, con lo cual conseguir precios más bajos se torna en una cuestión bastante difícil.



Por eso es que el fenómeno que se está dando en los últimos tiempos es la migración a otras calles, con locales más baratos, donde se pueden conseguir precios de un 20 a un 30% más bajos. Un ejemplo para comprender esta situación es el de la calle Laprida al Este. Hasta la avenida Rioja los alquileres tienen un valor y pasando esa arteria los montos caen alrededor de un 50%, porque hay menos circulación de gente, explicó el dirigente.

Mayor. La concentración de negocios en Rawson se da sobre la Boulevard Sarmiento, en el corazón de Villa Krause.

En el caso de Rawson, la expansión del comercio comenzó en el 2005, con la construcción de nuevos locales comerciales, que poblaron la Boulevard Sarmiento, desde Mendoza a Lemos, y en los últimos años se ha dado el crecimiento de la Avenida España, desde Boulevard Sarmiento hasta Dr. Ortega. Pero ahora dicen que el fenómeno se ha frenado.



Se trata de locales más chicos, de 35 m2 cuadrados de promedio, que en la zona de la Boulevard Sarmiento cuestan unos 25.000 pesos mensuales. Pero los montos varían a medida que el comerciante se aleja de la zona. Por ejemplo, en la calle Mendoza desde Calle 5 a Superiora, los valores pueden bajar a unos 15.000 pesos mensuales, al igual que en la España.



Carina del Valle Quiroga, titular del Centro Comercial e Industrial de Rawson, dijo que el fenómeno que se está dando en Rawson es el de la alta rotación de comerciantes. "Abren durante 4 ó 5 meses y si no les va bien, cierran el local, pero viene otro", dijo la dirigente.



En la zona se ubican muchos negocios de indumentaria y calzado, pero también hay sucursales de las grandes cadenas, como en el caso de Fravega.



El problema es que sobre la Boulevard ya no hay más espacio para construir y algunos optan por irse a la España, que también está alcanzando un importante desarrollo comercial.



Una particularidad de la que habló Rodríguez es que con la inauguración del Centro Cívico ha crecido la cantidad de negocios en sus alrededores, como así también en las arterias que van desde la plaza 25 de Mayo a esa zona.



Un fenómeno que compartieron tanto los comerciantes de Capital como de Rawson ha sido los arreglos en sus respectivas zonas comerciales. En el caso de la zona céntrica, fue la remodelación de la Peatonal Sarmiento que, durante su construcción, preocupó a los comerciantes por las dificultades para circular, que afectaron las ventas. Y en Rawson ha sido una obra similar, pero se trata de una semipeatonal, porque permite la circulación de autos.

Las voces

HERMES RODRÍGUEZ

Cámara de Comercio de Capital

"Lo que está pasando, producto de los efectos de la economía, es que la zona comercial, que siempre estuvo concentrada en la peatonal, se está mudando a otros sectores con alquileres más bajos. Pero eso no significa que la Peatonal va a desaparecer. Otro fenómeno es la construcción de shoppings y galerías comerciales en otras zonas de la ciudad. Por ejemplo, el Patio San Ignacio que, con los arreglos en la Avenida Central, se va a potenciar, al igual que el paseo que está en la intersección de Central y Calívar, en Rivadavia. Otra cuestión que celebramos desde el Centro Comercial es la recuperación de un edificio histórico, frente a la plaza 25 de Mayo, que es el del ex Banco BUCI. Ahora va a ser ocupado por oficinas judiciales y eso también va a contribuir a generar un mayor movimiento en la zona por la concentración de gente. Al comprador hay que darle comodidades, que tenga espacios para circular y lugares para poder estacionar el auto. También ayuda, por supuesto, que haya un fluido servicio de colectivos".

CARINA DEL V. QUIROGA

Centro Comercial de Rawson

"El comercio rawsino ha venido cambiando mucho en los últimos años. Primero fue el crecimiento sobre la Boulevard Sarmiento, pero ya no hay más locales disponibles en esta zona, por lo que también están creciendo los negocios en las calles paralelas. Pero eso también ha tenido un freno, por la situación económica. Lo otro que se está dando es la renovación permanente de los comerciantes que abren negocios. Algunos cierran, pero inmediatamente viene otro y abre de nuevo, a lo mejor hasta con el mismo rubro. Una cosa que no funciona en las inmediaciones de la plaza de Villa Krause son los grandes locales de gastronomía. Funcionan pequeños locales de panchos o hamburguesas, pero no un restaurante. También está empezando a crecer la Avenida España, con alquileres un poco más baratos que en los alrededores de la plaza. La idea desde el Centro Comercial es realizar acciones en apoyo de los comerciantes, como este fin de semana con la celebración del Día del Niño".



Gastronomía



Tanto en Capital como en Rawson han crecido las zonas gastronómicas. En el caso de Capital las casas de comida se fueron concentrando en la zona de la Libertador, aunque en distintos tramos. En Rawson es sobre la Mendoza, desde la Calle 5 a Superiora, con valores de alquileres muy diferentes.

Brecha

234

Es la diferencia de cantidad de locales entre las áreas comerciales de Rawson y Capital. En el primer departamento hay 399 y en el otro son 165, según los datos disponibles.