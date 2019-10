Promociones y ofertas son grandes traccionadoras en la estrategia de elevar las ventas en las góndolas. Sirven para movilizar inventario aunque el local achica el margen de rentabilidad.

En medio de una fuerte recesión que golpea a toda la economía, este mes al menos, la caída de ventas de alimentos en las góndolas sanjuaninas se desaceleró. Eso sí, hubo un escenario bien diferenciado en el consumo: en los supermercados y autoservicios chicos la venta no subió pero tampoco cayó, sino que se mantuvo lo que también trajo cierto alivio al sector que venía arrastrando una notoria caída del nivel de compras en lo que va del año. En las cadenas, en cambio, hablan de un repunte generalizado en el volumen de ventas; de al menos un 10% en unidades respecto al mes anterior, y lo atribuyen a las ofertas y promociones que se han vuelto imprescindibles para traccionar la venta, a la quita del IVA a los alimentos, y a los bonos y reajustes salariales de las últimas semanas. El canal de ventas en las grandes superficies es significativo porque capta la mayor parte del consumo que se da en la provincia. Si bien es cierto que los almacenes y súper más pequeños tienen una buena porción del mercado, no pueden competir en volumen de stock y de venta con las cadenas que operan en San Juan. Un dato a destacar es que tanto en grandes como chicos, la mejora se dio en el rubro Almacén, que reúne a los productos de primerísima necesidad como aceites, yerbas, algunos lácteos, harinas y pastas secas, en donde se aplicó la decisión oficial de bajar el IVA a cero. Ese derrame no alcanzó a rubros como textil o electrónicos, más caros o dependientes de la financiación.

Mario Gee, el representante de la Cámara Sanjuanina de Supermercados y Autoservicios -que agrupa a locales de menor superficie- dijo que ""no es que estén las cosas de maravillas, pero al menos lo bueno es que se han mantenido las ventas en las últimas semanas. No hemos tenido listas muy severas de subas y como que está un poquito más tranquilo, por eso se ha podido firmar Precios Acordados por el mes de octubre", añadió en referencia al acuerdo logrado con el Gobierno provincial. Opinó que además de este acuerdo influyeron los precios que no tienen IVA y las ofertas que las mismas empresas pueden implementar esporádicamente. ""Si hacemos un repaso, desde agosto del año pasado en que empezó el vaivén del dólar, a la fecha, la caída de ventas de este sector ronda el 40 o 45%", aseguró.

Fuentes de una de las principales cadenas que opera con varias sucursales en San Juan confirmaron que este mes hubo un ""repunte de ventas muy concentrado en productos básicos, en categorías de almacén y alimentos donde hay quita del IVA". La lectura es que hubo una mayor inyección por el Bono salarial aplicado al sector privado y paritarias. Desde otro supermercado multinacional explicaron que las ventas en octubre repuntaron con respecto a septiembre ""de una manera increíble" y al igual que los anteriores, lo atribuyeron a ajustes paritarios y el bono de $5.000 del sector privado. ""Todo ese plus de plata se fue al consumo, además de que desde octubre la gente empieza a consumir más por una cuestión estacional", explicaron.

En cuanto a a las ofertas, los voceros de todas las cadenas consultadas coincidieron en que ""juegan un papel muy importante" en el consumo. ""Claramente, el principal motivador hoy es el factor precio, y si el cliente ve que hay descuentos especiales, o dos por uno, o rebajas en la segunda unidad, eso termina empujando la venta", dijeron desde otra cadena consultada. Un directivo sin embargo destacó que las cadenas se han vuelto a la fuerza muy dependientes de las ofertas, porque es lo que pide la gente. Si bien estas promociones les ayudan a los locales a movilizar volumen, inventario, también les provoca un mayor costo en marketing y en financiación. O sea, el supermercado pone más plata con menor margen de ganancia.

La inflación y los precios

Los supermercadistas informaron que en octubre "algunos productos han seguido aumentando por un tema inflacionario, pero de una manera mucho más proporcionada que hace dos meses cuando fueron las PASO. Durante la semana pasada el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó un 5,9% en septiembre, la cifra más alta registrada en el último año calendario. Agregó que la pronunciada devaluación del peso del mes de agosto tuvo un importante arrastre en septiembre e impulsó el alza de precios minoristas más alta en el registro de 2019. En agosto el precio del dólar se disparó casi 37%, hasta los 60 pesos. En septiembre retrocedió un 3,2% pero no vio reflejado en los precios al público".

Grandes cadenas

26 son las bocas que hay en San Juan de las cadenas de supermercados de 200 m2 o más, según informó el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas de la provincia.

Comercios locales

11 son los locales fundadores de la Cámara Sanjuanina de Supermercados y Autoservicios (CASSA), que agrupa los supermercados, autoservicios y almacenes locales.