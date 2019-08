El Gobierno permitirá a los suscriptores de los planes de ahorro de autos que puedan diferir el pago de hasta 20% de cinco cuotas consecutivas (el equivalente a una cuota completa) y, vencido en plazo de prórroga, puedan pagar esa diferencia en hasta 12 cuotas. No se trata de un congelamiento, ya que la diferencia se podrá pagar en los 12 meses siguientes a la prórroga. Y la proporción de la cuota a cubrir será según el valor que tenga cada cuota en ese momento.



La medida se implementó a través de la Inspección General de Justicia (IGJ) que autorizó a las entidades administradoras de planes de ahorro a ofrecer hasta fin de año un diferimiento no menor a 20% de las cuotas de los planes de ahorro a aquellos suscriptores que vieron afectada su capacidad de pago y no deban más de tres cuotas.



La medida se reflejará en una resolución que la IGJ publicará la semana próxima en el Boletín Oficial, a partir del análisis de una presentación que realizó la Cámara de Ahorro Previo Automotores, se informó oficialmente.



El recupero de este diferimiento se realizará en las cuotas del año próximo y en un plazo no inferior a doce meses. Además, para aquellos que ya resultaron adjudicatarios del vehículo, se suspenderá el cobro de intereses si se retrasan en los pagos a contar desde este mes y hasta el 30 de junio de 2020.



El diferimiento se aplicará hasta el 31 de diciembre al universo de ahorristas y adjudicatarios que pudieran ver visto afectada su capacidad de pago de las cuotas de sus planes a partir de los aumentos de los precios de los vehículos suscriptos.



"Queremos acompañar a quienes con esfuerzo pagan mes a mes la cuota de su auto. Nuestro compromiso es estar al lado de los argentinos, siempre", dijo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.



Si bien se trata de una medida para dar alivio a la clase media, en sintonía con los paliativos anunciados por el Gobierno en las últimas horas, lo cierto es que esta decisión en particular se vino cocinando a fuego desde hace al menos tres meses, según aseguraron fuentes empresarias.



"Lo veníamos conversando con (Ignacio) Werner, el secretario de Comercio, así como con la gente de la IGJ", dijo uno de los participantes de esa mesa. "La idea había comenzado a fines del año pasado, pero se activó con fuerza en los últimos tres meses, para parar la sangría de suscriptores de los planes de ahorro que se caían. Cada mes, el sistema venía perdiendo un 7% de suscriptores".

