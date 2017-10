Cultivo de ajo en una finca ubicada en inmediaciones de calle 6, en Pocito.

La semana próxima empieza el grueso de la cosecha.

La semana que viene arranca con fuerza la recolección de ajos en San Juan y esta temporada los productores contarán con una herramienta financiera inédita para afrontar la cosecha y acarreo de las hortalizas: el Gobierno pondrá a disposición una línea de crédito blanda para capital de trabajo, que brindará liquidez para que el productor pueda defender el precio del producto frente a los compradores. El sector viene de varios años de falta de competitividad que redujeron drásticamente la superficie de uno de los principales cultivos exportables de la provincia. Esta temporada hay una mejora de rentabilidad y se amplió la superficie cultivada pero aún muchos siguen sin liquidez para enfrentar la cosecha que requiere de mucha mano de obra. Muchos productores reciben adelantos de cosecha por parte de compradores fundamentalmente mendocinos, quedando atados a entregar el producto sin poder defender el precio.

Tras una seguidilla de reuniones en los últimos meses, el Gobierno dispuso una ayuda para evitar esa situación, y pone en marcha una línea de financiamiento que entregará hasta $150 mil pesos, a productores y micro y pequeñas empresas, de hasta 25 hectáreas. Los beneficiarios contarán con 2 meses de gracia tanto para capital como intereses. Y tendrán un plazo máximo de 12 meses para la devolución del crédito, incluido el período de gracia. El ministro de Producción, Andrés Díaz Cano; dijo ayer que ordenó darle celeridad a los trámites administrativos y confía que en un lapso de 10 días estará disponible esta nueva línea de financiamiento cuya principal ventaja es que va por fuera de los bancos. Los productores podrán cubrir la garantía con cheques propios o ajenos, de pago diferido, que cubran la totalidad del financiamiento solicitado más sus intereses.

Tasa conveniente 9 por ciento es la tasa de interés anual de los créditos del Gobierno para el sector ajero. Se recibirá como garantía cheques de pago diferido propios o de terceros.

Este tipo de financiamiento se suma al que tradicionalmente otorga al sector vitivinícola y también al que desde el 2016 implementó para la cosecha de aceituna. El sector productivo -que cuenta actualmente con unos 10 galpones de empaque, 1.500 hectáreas plantadas este año, en manos de alrededor de 25 productores, según cifras extraoficiales- aplaudió la iniciativa oficial. Alfredo Figueroa, presidente de la Cámara de Ajeros, calificó de "muy positiva" a la ayuda financiera. "Todo crédito blando, con estas características es muy beneficioso y puede ser la solución para que el productor no malvenda su producto y defienda el precio" opinó y agregó que el monto máximo dispuesto por el gobierno alcanza para cubrir el 70% de la cosecha y acarreo de ajos de un productor chico. Otro productor de ajo tradicional de la provincia, Juan Manrique; añadió que el financiamiento surtirá el efecto buscado siempre y cuando se implemente con celeridad. ""La cosecha ya arranca y necesitamos que este disponible el financiamiento cuanto antes", dijo, no sin antes añadir que el financiamiento dispuesto es valioso para que el productor no tenga que pedir adelantos a futuros compradores que luego imponen los precios de compra.

En el Gobierno tuvieron en cuenta esa situación y dentro de la batería de financiamiento blando que instrumentó este año para la producción sanjuanina incluyó a los ajeros. El ministro Díaz Cano recordó que el ajo ha empezado a ser un cultivo competitivo como antes, "y ante la falta de liquidez que tienen los productores salimos a ayudarlos para que tengan dinero para cosechar y elegir a quien se lo van a vender". En el 2007 había en San Juan 2.800 ha de ajo exportable y a partir del 2008 comenzó a descender ante una paridad cambiaria adversa. Entre 2008 y 2015 la superficie se redujo un 71,4%.



Destinos del ajo



De las 1.500 ha sembradas, un 10% se guardará para semilla, entre 25 a 30% será de ajo "tratado" con frío para el consumo en mercado interno, y el 70 a 75% restante será para exportar. El destino natural para el ajo blanco es Europa y Estados Unidos, mientras que una variedad de ajo chino embarcará rumbo a Brasil.



Buena calidad



Esta temporada la producción de ajo sanjuanina viene con buen tamaño y sanidad, lo que garantiza una calidad óptima. En el sector aun no tienen novedades de los precios de este año. Según un sondeo realizado con el gobierno y productores este año se sembraron 1.500 ha de ajo, un 50% más que el año pasado.