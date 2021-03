En el primer bimestre del año se recuperaron las cifras de instalación de equipos de Gas Natural Comprimido (GNC) en los vehículos, comparado con el mismo período del año pasado, que coincide con la etapa previa a la pandemia. Son unas 305 operaciones entre enero y febrero. El dato es alentador y tiene entusiasmados a los talleres que se dedican a esta actividad en la provincia al punto que dicen que desde que apareció el virus no hizo falta prácticamente dar turnos a los clientes y ahora los plazos rondan entre una semana y los diez días. Un informe publicado en enero de este año reveló que en el 2020 se registraron 1.295 operaciones, una cifra que es un 42% inferior a las 2.230 conversiones registradas en el 2019, según datos del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). La cifra, fue la más baja de al menos los últimos cinco años, y según fuentes del sector se debió a la paralización de actividades ocasionadas por la pandemia, por ejemplo la falta de clases y el menor movimiento de los rodados por la reducción de la actividad económica. Ahora hubo un rebote, hay mayor cantidad de vehículos en las calles, debido fundamentalmente a la vuelta de los chicos a las aulas, y por eso volvieron las conversiones. El otro factor es, sin dudas, el aumento del precio de las naftas, que hoy tuvo una nueva suba, que ronda el 7%. Para tener una idea de los costos, instalar un equipo de tercera generación, con un tubo de 14 m3 cuesta unos 68.000 pesos, según afirman en los talleres especializados. Y si se trata de una unidad más nueva hará falta un equipo de quinta generación, valuado en los 75.000 pesos. Claro que se pueden abonar con tarjetas de crédito, por ejemplo con los planes Ahora 12 y Ahora 18, aunque con interés.

Para quienes ya tienen un equipo de GNC instalado, deben estar atentos a dos cuestiones. La primera, la renovación anual de la oblea, porque si no está actualizada no podrán cargar ese tipo de combustible en ninguna estación de servicio.

El trámite cuesta unos 2.000 pesos en los talleres especializados. Pero también, cada 5 años, corresponde hacer una prueba hidráulica al equipo, con revisión del tubo, que tiene un costo que ronda los 4.000 pesos. En este último valor también está incluida la nueva oblea. Además de que se trata de una inversión considerable, otro dato a tener en cuenta es que durante el 2020 el costo de los equipos trepó un 40%, según afirman en los talleres especializados. Y se debe, en parte, a que tienen algunos componentes importados, impactados por el aumento del dólar. De todos modos, en el sector dicen que no tienen problemas de provisión de componentes y que hay equipos disponibles para quien quiera dar el paso.

En San Juan se registraron en febrero, según datos de Enargas, un total de 35.627 vehículos que cuentan con equipos homologados de GNC. Quien no cumple con realizar la instalación en un taller autorizado, después no podrá obtener la oblea y por ende no lo dejarán cargar en ninguna estación de servicios.

El GNC es siempre un combustible atractivo para quien le hace al vehículo una considerable cantidad de kilómetros al año. Como dato a analizar hay que tener en cuenta que el m3 de GNC cuesta, en promedio en San Juan, unos 33,50 pesos, cuando a principio de año el m3 rondaba los 30 pesos. Claro que se puede conseguir a algunos centavos por encima o por debajo en algunas estaciones de servicio. Pero, con el último aumento de combustibles de hoy, la nafta Súper de YPF, que es el valor de referencia del mercado, quedó en los 87 pesos y la infinia 101,80 pesos.

Un mayor movimiento

El inicio de las clases y la mayor necesidad de trasladarse, tanto de padres que llevan a sus chicos como de los propios docentes, fue clave para que desde marzo se haya notado un mayor movimiento de vehículos en general que ha repercutido, por ejemplo, en las guarderías de la ciudad. Tanto creció la actividad por estos días que en el sector incluso se habla de un movimiento similar a comienzos del año pasado, antes de que comenzara la pandemia. Analía Salguero, de la Cámara de Expendedores de Combustibles, dijo que con el inicio de clases se han notado mayores ventas por el mayor movimiento vehicular, y sostuvo que ya están con niveles similares a la actividad previa a la crisis del año pasado. También el sistema de Estacionamiento Controlado (Eco) ha vuelto a los niveles de la prepandemia.