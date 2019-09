En las calles Torino y Krause ayer estaban colocando las estructuras para armar stands y alguno carros de comidas. Detrás se ven los negocios tradicionales de la zona.

La realización de la Fiesta de la Cultura Popular y el Libro en Rawson en la plaza de Villa Krause, y los cortes de calles dispuestos por el municipio ante el evento, volvieron a desatar el enojo de comerciantes rawsinos. En esta oportunidad, para la fiesta que comenzó ayer, que se desarrolla en distintas carpas colocadas en la plaza, se ha dispuesto el corte de las calles Ingeniero Krause y Torino, desde Avenida España, para colocar en las arterias diversos stands y puestos de ventas de choris y comidas callejeros. La queja de los empresarios es que se han cortado las principales calles de ingreso al centro comercial, lo que entorpecerá la llegada de clientes durante los 10 días que dura la feria, en momentos donde las ventas vienen en caída. Pero además reclaman que se han instalado en las calles cortadas al tránsito los puestos y carros gastronómicos tapando el frente de los negocios que están instalados en forma permanente y cumpliendo toda la reglamentación, lo que ellos consideran que es un competencia desleal. Incluso enumeraron que hay al menos media docena de negocios del rubro gastronómico que se ven perjudicados en forma más directa. Hace siete años que los comerciantes nucleados en la Cámara de Comercio de Rawson vienen protestando por los cortes en la zona para la realización de esta fiesta popular. La entidad que agrupa a los negocios envió esos reclamos escritos al intendente Juan Carlos Gioja, pero no recibieron respuesta. Ayer el jefe comunal, ante una consulta de este diario, dijo que el corte de calles ""se hizo por razones de seguridad", y evitó hacer comentarios respecto al resto de quejas ""porque no tiene entidad quien emitió opiniones", aludiendo a que la entidad que conduce Carina del Valle Quiroga no tiene personería jurídica. Gioja explicó que la feria recibe la visita de colectivos con escolares durante toda la jornada y fue imprescindible cortar el transito en la zona para velar por la seguridad de los colegios. En la comuna dijeron además que los stands que se estaban armando serán destinados a artesanos, y que los puestos de comidas son ""cuatro o cinco fast food que le darán un toque pintoresco" al evento. Negaron haber pensado alguna vez cambiar la realización de la feria de un lugar público como es la plaza según dicen los comerciantes, y añadieron que los comerciantes salen beneficiados con la fiesta porque venden más. Sin embargo, desde la Cámara opinan todo lo contrario. ""El potencial cliente no puede venir porque está todo cortado, colapsa todo", dijo Quiroga. En Martsport se quejaron además de la colocación de baños químicos en frente de los negocios.



Desbande

Si bien en un principio se habían juntado un puñado de comerciantes en un café céntrico de Villa Krause para expresar las quejas, finalmente decidieron no exponerse con nombres y fotos, argumentando que podrían sufrir represalias de parte de la comuna. Desde el municipio dijeron que jamás han ejercido esa práctica.

Protagonistas

JORGE MUÑOZ - Lomoteca Emigabi

"Estábamos esperando la Feria del Libro para potenciar las ventas por los meses muertos que llevamos, pero me cerraron el paso hacia nuestro negocio. No tengo problema con los carros de comida, si me habilitan por lo menos el paso y hacemos un gran patio de comidas y todos podamos beneficiarnos".

MARCELO VARGAS - Cámara del Interior

Se puede hacer un centro comercial de cielo abierto pero primero se lo deben ofrecer a los dueños de los locales que están todo el año, para que ganen ellos. También tendrían que abrir más la feria, no cortar las calles encima, y quizá hacer un patio de comidas más extenso, incluyendo a los negocios permanentes.