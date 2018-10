Numerosa. Un total de 14 representantes de la agroindustria sanjuanina se reunieron el miércoles por la noche en la Federación de Viñateros por la tarifa de la luz.

Comenzaron siendo 9 las entidades de la agroindustria local que decidieron unir fuerzas para pedir que los municipios rebajen las tasas que cobran con la factura de la luz, que son la contribución municipal y el alumbrado público. Pero en la reunión del miércoles por la noche terminaron siendo 14 los representantes de organizaciones que se sumaron al planteo. No obstante, a juzgar por la respuesta de 5 intendentes de departamentos productivos consultados, no hay chances de que vayan a tener respuesta favorable, al menos por este año.



Frente a la grave situación por la que están atravesando el campo y la industria sanjuanina, por la falta de competitividad, a lo que se suma en el caso de los agricultores la escasez de agua en la próxima temporada, que demandará mayor uso de las perforaciones que funcionan con electricidad, las entidades decidieron unir esfuerzos. Así fue que a la Federación de Viñateros, Viñateros Independientes, la Cámara Olivícola, Cámara de Productores Vitícolas, Cámara de Producción, Empaque y Comercio de Pocito, Cámara de Comercio Exterior, Sociedad de Chacareros Temporarios, Cámara Vitivinícola y la de Bodegueros, se sumaron la Federación Económica, Cámara de Paseros, Cámara de Productores de Ajos, Productores Frutihortícolas y la Cámara de Semilleros.



Entre las conclusiones del encuentro, los representantes de la entidades resolvieron pedir una audiencia con el gobernador Sergio Uñac, para que interceda en el problema. Aunque el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, dijo ayer que "creo que el Gobernador no es el interlocutor, son los intendentes de los municipios y cada uno tiene realidades distintas". Es porque las comunas son autónomas y cada uno determina lo que va a cobrar.



Consultados los intendentes, dijeron que no están en condiciones de resignar recursos. Fabián Aballay, de Pocito, sostuvo que "con esos fondos se hace el mantenimiento del alumbrado". Leopoldo Soler, de Ullum, señaló que "este año es imposible", mientras que Juan Carlos Quiroga Moyano, de 25 de Mayo, manifestó que "no podemos dejar de cobrar, en nuestro caso apenas si son 30 pesos por el alumbrado". Cristian Andino, de San Martín, señaló que "lo vamos a evaluar, pero por el momento no se puede". Juan Carlos Abarca, de Albardón, explicó que "ya hicimos un esfuerzo con la rebaja a la gente de la tarifa social".



Algunos dirigentes propusieron tomar medidas puntuales, como el productor Bruno Perín, quien sugirió aplicar el "plan tijera", es decir pagar sólo el consumo de la luz y no los impuestos, algo imposible de llevar a la práctica.