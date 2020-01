La herramienta financiera que diseñó este año el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico para ayudar a mejorar la rentabilidad del viñatero y de las bodegas fraccionadoras y trasladistas quedó seriamente amenazada ayer por la falta de consenso en torno a un precio base para el kilo de uva común. El mercado habla de un arranque en torno a los $6,50 por kilo, valor que para las cámaras de viñateros es poco y para los industriales medianos es alto. Y en el Gobierno son inflexibles en que se debe establecer un precio base en el convenio a firmar para poder otorgar créditos blandos a ambas partes. O sea, un callejón sin salida aparente por el momento, que hoy volverá a tener un nuevo capítulo con final incierto: el ministro de Producción dio un ultimátum hoy a las 11 para que le lleven una propuesta consensuada, de lo contrario se caen los créditos oficiales. ""El gobierno no tiene nada que decidir, la decisión la deben tomar los viñateros y bodegueros. El precio que hoy estaban hablando es de 6,50 pesos, si ellos llegan a un acuerdo, nosotros ponemos en marcha la semana que viene los programas y los créditos que van a beneficiar a bodegueros y viñateros. Pero si no hay acuerdo, tendremos que rever qué vamos a hacer", sentenció Díaz Cano. De concretarse, sería la primera campaña de cosecha de uva que no cuente con ayuda oficial. Entre los viñateros reinaba el malestar porque estaban ilusionados que este año iban a disponer de un precio alto por la materia prima, y contrarrestar a las grandes firmas que tiran los valores abajo. La propuesta del Ministerio de Producción es un programa de créditos a tasa cero para cosecha y acarreo al viñatero y de un dígito para las bodegas que le compren la uva para elaborar vino o mosto, a cambio de firmar un convenio estableciendo un precio base a actualizar a medida que avance la cosecha.

Pablo Martín, desde la Mesa Vitícola, opinó que "faltó un poco de decisión política", ve "difícil" llegar a un consenso y dijo que ""creo que el ministro tomará las medidas que crea conveniente". Todas las entidades viñateras coinciden en tomar un paquete de medidas (no en forma aislada) que incluyan correr la fecha de liberación a agosto, que los vinos tintos sean 100% de uvas tintas (hoy permiten 355 de vino blanco), que el convenio contemple la elaboración a maquila en un porcentaje del 58% al 60% y que se auditen las existencias vínicas del INV. También que el Instituto dé a conocer un pronóstico cualitativo de cosecha la semana próxima.

""El tema es el precio, pretendíamos no menos de $7", dijo Martín. Juan José Ramos, de la AVI, opinó que aunque no coincide en el precio, habría que establecer el precio base de $6,50 actualizable, y obtener los créditos blandos, ""Nosotros vamos a aconsejar que todo productor haga vino o mosto a maquila", dijo Ramos. Eduardo Garcés, desde la Federación, expresó que no se llegó a ningún acuerdo ""porque viñateros y bodegueros se plantan en su postura. La postura de nuestra entidad es que haya acuerdo, no cerrado, sino con un precio base a reajustar según se comporte el mercado". Por su parte José Molina, desde Caprovit, dijo que se debería arrancar con un precio base de $6,50 "" y después reajustar como se hacia con la uva de mesa", e instó a aprovechar la oferta de una nueva mostera de hacer un "pool exportador" elaborando mosto concentrado a maquila, ""seria una integración vertical y horizontal de los productores". Gustavo Samper que ayer representó a las bodegas trasladistas en ausencia de Ángel Leotta; se mostró muy cauto. Dijo que un precio de $6.50 solo fue ofrecido por una bodega, mientras que el resto de industriales están desfinanciados. Por eso temen quedar atados a un precio que puede ser alto a medida que avance la cosecha.

En Mendoza



El Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación otorgará junto al Gobierno de Mendoza apoyo financiero a los productores vitivinícolas de esa provincia por un monto total de $700 millones. Los préstamos serán a una tasa bonificada del 20% por un máximo de $ 2,5 millones por productor, y se instrumentarán en conjunto con el Banco de la Nación Argentina y el Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC). Según se informó, el respaldo financiero que se destinará para capital de trabajo, se brindará a través de dos líneas: la primera, a través del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, por $300 millones y apuntará a pequeños productores con dificultades para acceder al sistema bancario. La otra línea será del Banco Nación, por un monto de $ 400 millones, destinada principalmente a cooperativas que agrupan a pequeños productores. Esta línea contará con el respaldo de Nación, a través del Fondep.



La vendimia pasada



El año pasado, con la intención de definir una referencia que impulse el precio de la uva en el sector privado el gobierno salió a comprar uva $5,50 el kilo, superando en un 57% a los $3,50 con que arrancó el mercado. Este año ya definió que no saldrá a comprar uva.