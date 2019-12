Aunque todavía falta casi un mes, hay una nueva polémica que se avecina entre la Cámara de Comercio de San Juan y el sindicato mercantil por trabajar o no el lunes 6 de enero, cuando tendrá lugar el festejo de los Reyes Magos. Y es porque la titular del gremio, Mirna Moral, dijo ayer que como van a tener que cumplir tareas el domingo 5 por la compra-venta de regalos para la celebración y les corresponde un franco compensatorio, quieren descansar al día siguiente. Por el lado de los comerciantes, Hermes Rodríguez sostuvo que, como es habitual, ese lunes también se registrarán muchas operaciones y no pueden cerrar las puertas de los negocios, más en épocas de dificultades económicas como las actuales.



En la práctica se trata del segundo año consecutivo en el que habrá tironeos por el trabajo o no para las fiestas de fin de año. En el 2018 la discusión se generó porque los empleados de comercio no querían trabajar el 23 ni el 30 de diciembre, en la previa a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, que caían en domingo. Y luego de varias discusiones, y con negociaciones en la Subsecretaría de Trabajo, las partes terminaron acordando que, en los días previos, iban a trabajar una hora más por día para no tener que ir a cumplir tareas esos dos domingos.



Ahora la discusión se reedita, pero por los Reyes Magos. "Como vamos a tener que trabajar el domingo 5 de enero y nos corresponde un franco compensatorio, además del pago doble, queremos descansar el lunes 6", dijo Moral, la representante de los empleados del sector. Pero Rodríguez sostuvo que "no podemos cerrar ese lunes. Habrá que ver cuándo se toman el descanso". Y argumentó que para esa fecha habrá dinero circulante porque los empleados públicos ya cobraron y por eso tienen expectativa de que las venta de regalos para los chicos sea buena.



La normativa vigente establece que cuando los empleados de comercio trabajan un domingo o un feriado, corresponde el pago doble de la jornada y un franco compensatorio, que generalmente se acuerda entre el patrón y el empleado. Esta vez la representante sindical quiere que el descanso sea el lunes 6, además de que adelantó que van a controlar que a los empleados se les pague la jornada doble.



Rodríguez señaló que las ventas durante el 2019 no han sido buenas y que recién en noviembre hubo una pequeña mejoría al cerrar las operaciones con un índice que, aunque negativo, con un baja en unidades vendidas de -1,7% respecto a igual mes del año pasado, se convirtió sorprendentemente en el menos dañino del año, a excepción de febrero.