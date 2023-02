Por el constante aumento de los insumos, en particular de la harina, y la incidencia de las tarifas de servicios, como agua, gas y electricidad en la actividad, a partir de la próxima semana se vendrá un aumento en el precio del kilo de pan del 9% en la provincia, el primero del año. Así, desde los $440 que cuesta el kilo hasta ahora, el valor trepará a los $480. Desde la Cámara Gremial e Industrial de Panaderos de San Juan, Manuel Rodríguez dio a conocer que por ahora el valor de las tortitas y de la docena de facturas no lo van a tocar.

"Es mucha la competencia que tenemos y se hace difícil trabajar", aseguró el empresario. Explicó que el mayor problema es la lucha con la gente que, por falta de empleo o como rebusque, amasa y hornea en sus propias casas. "Es imposible competir en precios con esa gente", dijo. Para empezar, en esas ventas barriales no tienen que pagar empleados, no están inscriptos y por lo tanto no pagan impuestos. Y sus precios son sensiblemente inferiores.

Rodríguez dio a conocer que el incremento se viene postergando, pero que se hace insostenible seguir trabajando con los actuales valores. Pero que han decidido que por ahora no van a tocar los precios de tortitas y facturas.

El último incremento del valor del pan tuvo lugar en noviembre del año pasado, cuando trepó desde los $400 a los $440 que cuesta ahora. Y que en el 2022 la suba fue del orden del ciento por ciento, calculó Rodríguez.

En la elaboración del pan en forma industrial en San Juan hay unas 1.000 empresas, aunque dijo que no hay cálculos de cuántos amasan en sus casas y venden el producto en su mismo barrio. Por cada negocio establecido hay que contabilizar un promedio de 3 empleados, por lo que la actividad estaría nucleando a unos 3.000 trabajadores.

Rodríguez dijo que entre los panaderos están muy preocupados porque el año arrancó con las ventas muy flojas. "Y todavía hay mucha gente de vacaciones, por lo que las ventas no han repuntado", explicó. Y a eso hay que agregarle la fuerte competencia de quienes amasan en forma particular. "En cualquier barrio hay por lo menos un horno", grafican en el sector.

Un caso particular es el de la harina. La bolsa de 25 kilos trepó este año a los $3.100. Y había cerrado el 2022 a $1.800, es decir que el incremento fue del orden del 72%. Hay suficiente harina y en el sector no hay queja por abastecimiento. Pero sí preocupación porque la grave sequía de la Pampa Húmeda está afectando la cosecha de trigo y eso en algún momento va a terminar afectando los precios.

Un antecedente de lo que va a pasar en San Juan a partir de la próxima semana es el de la Provincia de Buenos Aires. En ese ámbito desde ayer está vigente un aumento del 6%. Se debe, según dieron a conocer desde el Centro de Industriales Panaderos de Merlo, a los aumentos de las tarifas, combustibles y materia prima.

El anuncio fue realizado por Martín Pinto el primer día del mes. "Lamentablemente no nos queda otra alternativa, ante los reiterados aumentos que venimos sufriendo en las tarifas de energía, combustibles y materias primas", explicó. Con el incremento de precios anunciado, el precio sugerido del kilo de pan rondará desde el lunes entre los 460 y 480 pesos.

El dirigente también le envió un mensaje al Gobierno nacional y a los sectores empresarios involucrados en la cadena productora ante la suba de costos. "Hacemos un llamado a los sectores empresarios y las autoridades del gobierno para que frenen los incrementos, porque las subas de precios significan restricciones y bajas en el consumo y eso, en el corto y mediano plazo, significa cierres de panaderías y despidos de personal", dijo el dirigente y agregó que esto último es "algo que queremos evitar".

En San Juan en la cámara de industriales panaderos nadie habla de despidos ni de tomar ninguna medida drástica, pero sí de la preocupación de mantener los negocios funcionando y en condiciones de salubridad.

Tortitas

50 Es lo que cuesta una tortita. Por ahora los industriales panaderos no quieren tocar el valor

porque las ventas vienen muy flojas en el 2023. Pero más adelante sí lo harán.

Fondo nacional

En medio de un proceso de aceleración del precio de los alimentos, el Gobierno nacional decidió poner en marcha el año pasado una herramienta nueva, el fideicomiso del trigo.

La intervención buscó “estabilizar” el shock que tuvieron los precios de panificados y pastas.

Facturas

800 Es el valor de la docena de facturas, aunque puede haber variaciones. Por ejemplo el costo

puede oscilar según tengan algún tipo de dulce o crema pastelera.

Otro incremento

Después de un 2022 relativamente tranquilo el precio de la carne ya tuvo el primer mes del año un incremento que ronda el 30%, una cifra que representa más de dos tercios de la suba del año pasado, que sumó un 42,4%, según datos del Indec. El aumento tan abrupto provocó que la demanda caiga hasta un 20% en los últimos 10 días, según dijeron fuentes del sector.

Con esta situación, el kilo de punta de espalda, un corte muy popular en San Juan, ya llega hasta los $2.200, las costillas hasta $1.400, para quienes quieran comerse un asado. Y para quienes piensan en unas buenas milanesas, tendrán que ir preparando el bolsillo para desembolsar hasta $1.850 por el kilo de bola de lomo.

Frente a este panorama, en el Gobierno nacional trabajan en un plan para atenuar los efectos del incremento. Se trata de un sistema de descuento de 10% en las compras de carne que se realicen con tarjeta de débito destinado a contener el valor de la hacienda. La operación deberá hacerse a través de un posnet que distribuirá el Gobierno.