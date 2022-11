Los inquilinos de viviendas familiares que deben actualizar sus contratos en diciembre, tendrán un impacto muy fuerte. Sufrirán un incremento en su mensualidad de hasta un 80%, de acuerdo al índice de actualización oficial de estos contratos que ha pegado un gran salto; lo que ha creado una gran incertidumbre acerca de que pasara con los alquileres hacia el final del 2022.

Una parte del sector inmobiliario tiene un gran temor de que la gente rescinda los contratos ante la imposibilidad de hacer frente a la suba más alta del año. Otra parte no cree que eso pase, teniendo en cuenta que no hay oferta como para elegir algo más barato, y harán esfuerzos para intermediar entre las partes para acordar un precio más acorde a todos.

El panorama desde la Asociación de Inquilinos Sanjuaninos es más preocupante. Aseguran que como las subas superan el poder adquisitivo se darán tres situaciones distintas: quien pueda cambiarse a una vivienda más económica y chica, lo hará; aquellas familias que no encuentren opciones más baratas, seguirán pagando el alquiler pero se alimentarán peor; y por último, los segmentos más vulnerables se mudarán a casas de familiares o directamente a asentamientos.

El mercado inmobiliario anticipó que aquellos que deben actualizar el canon locativo en diciembre se encontrarán con un Índice de los Contratos de Locación -ICL- que podrían alcanzar entre el 77% y 80%, un número récord por los altos niveles de inflación y los aumentos salariales. Si hace un año una casa de clase media, en un barrio dentro del anillo de la Circunvalación estaba a $50.000, el alquiler pasará a pagar alrededor de $90.000.

Otra alquiler que desde hace un año pagaba $30.000 el mes próximo aumentará a $53.274.

Pablo Domínguez, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de San Juan, informó que los 270 matriculados que tienen aplicarán una suba del 77%, tanto para actualizaciones (una vez por año), como para renovaciones. En este último caso se actualiza el precio del alquiler, el mes de depósito y los honorarios inmobiliarios también.

""Es una cifra alta, lamentablemente los sueldos no acompañan esos montos y se dificulta el pago del alquiler de parte del inquilino. Aún así, según nuestras mediciones de la comisión de estadísticas del Colegio registran un cumplimiento de pago del 98% en San Juan. Pero eso no quiere decir que sea fácil pagarlo", dijo Domínguez. El directivo manifestó que no cree que se produzca una ola de rescisión de contratos, ""porque desde nuestra asociación alentamos a que se llegue a un acuerdo para que renueven. Alentamos a que el locador cuide al inquilino cumplidor, y además este último si se va a otro inmueble, tiene que afrontar un costo mayor de mudanza, y no hay mucha oferta disponible".

Pero no todos piensan igual. Otra parte del mercado inmobiliario y también de la Asociación de Inquilinos creen que muchos abandonarán sus alquileres. Mauricio Turell, presidente de la Cámara Inmobiliaria de San Juan, aseguró que el alquiler el mes próximo tendrá una suba que rondará el 80% que ha traído mucha preocupación: ""Para diciembre hay muchos planteos entre nuestros asociados, de que se estarían rescindiendo contratos, algo que no estaba pasando en los meses atrás", indicó. Turell piensa que una familia tipo -matrimonio y dos hijos- que vivía en una casa de 3 dormitorios, pasará a una de 2, "y si no llega, se a irá a un departamento de dos dormitorios. En tanto, el que ahora vive ahí se mudará con los padres o suegros. ""Eso sí, el que rescinde el contrato no tendrá otra opción de alquiler, porque no hay mucha oferta en San Juan", aseguró.

Mientras tanto, los inquilinos denuncian que en el mercado inmobiliario hay especulación y muchas casas y departamentos vacíos. ""La inflación va a estar en diciembre sobre el 100% y el aumento por la Ley de Alquileres va a rondar el 77 u 80%. O sea, va a estar 20 puntos debajo de la inflación y por eso los corredores inmobiliarios y los propietarios están a disgusto con este índice, quieren aumentar más y dejan las casas vacías", dijo Víctor Bazán, titular de la Asociación de Inquilinos de San Juan, quien reclamó la intervención del Estado para que realice un control sobre los valores reales de los inmuebles, y establezca valores referenciales.

Frente a este escenario, Bazán admitió que el sector que venía complicado, con la nueva suba empeorará. ""Hay mucho hacinamiento de las familias en viviendas más chicas, y también ha crecido el porcentaje de gente de menores recursos que está decidiendo ir a vivir a asentamientos, porque cree que es la única oportunidad que tiene de tener una vivienda propia en algún momento. Ha aumentado la gente que vive en condiciones marginales", aseguró. Añadió que también se da que las familias que no pueden pagar el alquiler están buscando un lugar más pequeño, o se van a vivir con algún familiar. En ese sentido mencionó que hay muchas casas del IPV donde se están haciendo ampliaciones en el fondo, o una pieza para irse a vivir. ""Hay mucha gente que está rescindiendo o va rescindir contratos cuando se le venzan, porque ya no los puede pagar; y creo que hay una complicidad del mercado inmobiliario que está causando esto, porque están sobrevaluadas las viviendas. Están dolarizadas y los salarios no acompañan la inflación", indicó.



EL ÍNDICE

El ICL rige en todo el país, y lo informa el Banco Central, según la inflación y salarios. En renovaciones, algunas inmobiliarias le aplican hasta un 40% extra, para cubrirse porque no podrán actualizar el alquiler por 1 año.