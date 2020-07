La nueva área de Comercio de la Federación Económica resolvió en una asamblea pagar el aguinaldo al personal de sus negocios asociados hasta en cuatro cuotas. Y desconoció un acuerdo firmado en la Subsecretaría de Trabajo entre el sindicato mercantil y la Cámara de Comercio, que dispone la cancelación de la obligación hasta en dos cuotas, con fuertes críticas a ambas entidades. Desde el área laboral, su titular, Jorge Oribe, dijo que la decisión no tiene validez legal y que si no cumplen con lo dispuesto los comerciantes pueden llegar a ser sancionados hasta con multas.

La resolución del área de Comercio de la Federación Económica, que conduce Marcelo Vargas, forma parte del enfrentamiento que mantiene la organización, que preside Dino Minnozzi, con Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio. Y es porque dicen que la entidad de Rodríguez no tiene representatividad para negociar condiciones laborales y el pago de haberes del personal. También le atribuyen al SEC, que conduce Mirna Moral, tener "poca representación para acordar por todo el sector comercial".

El miércoles 16, en una audiencia en la Subsecretaría de Trabajo, el gremio mercantil y la Cámara de Comercio acordaron que los empleados de aquellos negocios que estuvieron inactivos durante el aislamiento social dispuesto por el gobierno cobrarán el aguinaldo en dos cuotas: la primera en agosto y la segunda en septiembre.

Ahora, el área de Comercio de la federación, desconoce el convenio porque, según una investigación propia, de los 15.000 comercios que hay en la provincia, la Cámara de Comercio representa a sólo 1.500 negocios, donde trabajan 1.600 empleados, y los otros 12.500 empleados están en los comercios nucleados por la Federación Económica. "No vamos a avalar ningún acuerdo que firme la cámara de Rodríguez con Mirna Moral", dijo Vargas. Y le apuntó también a la dirigente sindical, también por escasa representatividad. Según Vargas, de los 15.000 empleados, 5.400 están afiliados en el SEC, o sea el 38%, de los cuales sólo 1.234 afiliados votaron la fórmula Ávila-Moral en 2016, es decir apenas el 9% de los empleados de comercio de la provincia. Pero, además, el dirigente dijo que hicieron una encuesta a 300 empleados de comercio de Capital , que arrojó que el 65% no está afiliado al sindicato de Moral y que el 75% no avala su conducción. Además, que el 65% cree que el SEC no ha estado a la altura de las circunstancias en la pandemia "con sus formas y expresiones, ni con su metodología de representación".

En medio de los cruces, el subsecretario Oribe señaló que la postura de la Federación Económica es una "declaración unilateral" y que la decisión de pagar en cuatro cuotas el aguinaldo "no tiene validez legal". Es porque ante el área laboral, los que tienen la representación del área de comercio, desde el punto de vista empresario, es la Cámara de Comercio. Y desde lo gremial, el sindicato mercantil. De modo que si algún comerciante dejara de cumplir con lo pactado estaría incumpliendo con la normativa vigente. En ese caso, si algún empleara denunciara la situación, primero se inicia un trámite administrativo, que incluye una inspección al negocio incumplidor. Y después puede venir una multa, cuyo monto dependerá principalmente de la cantidad de empleados afectados y del tiempo de demora en el pago.

Consultado ayer Vargas, sostuvo que "no reconocemos el acuerdo, para nosotros no es válido. Lo que ellos acuerden corre para sus empleados, no para nosotros". Y aclaró que "vamos a seguir actuando de acuerdo a lo que entendemos nosotros. Que el sindicato se reúna con quien quiera".



Elecciones

En el sindicato mercantil deben llamar a elecciones para renovación de autoridades pero, por la pandemia, la convocatoria quedará para el año próximo. Según Vargas, del área de Comercio, Mirna Moral no se debería presentar, de acuerdo a una encuesta que realizaron entre empleados de comercio de Capital.

Asociados

12 Son los miles de negocios que hay en la provincia nucleados en la nueva área de comercio de la Federación Económica de San Juan, según dicen en la entidad.

Plan

4 Es la cantidad de cuotas que propone para pagar a los empleados el área que representa Vargas. Es para los negocios que recién empezaron a trabajar en junio.