En un año electoral para Argentina, las especulaciones en los precios de los alimentos fueron los detonantes de que los índices inflacionarios se elevaran drásticamente de noviembre a diciembre, según lo que manifestó Laura Vera, titular de la Asociación de Amas de Casa del País en San Juan. En diálogo con Radio Sarmiento, expresó que la inflación de diciembre fue del 41% en la provincia, 10 puntos más de lo que se proyecta a nivel nacional.

En este sentido, también remarcó que la Canasta Básica Alimentaria fue de $278.000, cifra que marca la línea de indigencia de los sanjuaninos y la Canasta Básica Total subió a casi $592.000, que es lo que debería tener una familia tipo de San Juan para no caer en la pobreza.

"Nos costó mucho encontrar precios. Fue muy difícil hacer el relevamiento porque no había precios en góndola pero debió ser más complicado para los consumidores, ya que al no figurar los números y sólo aparecen los que los comerciantes quieren vender, nos están direccionando las compras", sentenció.

Vera comentó que la situación que han analizado es que "últimamente han surgido nuevas marcas nuevas y no se conoce lo que se va a consumir". "Al no haber precios en estos productos, creemos que son los de oferta o más baratos y el consumidor se lleva algo desconocido para evitar los precios de las primeras marcas", destacó y agregó que no han notado escasez de productos.

Finalmente, destacó que hay más casos de familias tipo (dos adultos y dos menores) que deben recurrir a más de dos ingresos, formales o informales, para cubrir las Canastas Básicas.