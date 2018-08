Nuevamente el dólar. Otra vez la histeria cambiaria que pone los pelos de punta a todos porque, como se sabe, un estornudo en la cotización impacta en casi todo y llega a la economía doméstica con suba de precios.

Estos son los 6 factores que llevaron a que suba muy fuerte entre jueves y viernes:



1. En el mundo, el índice dólar se apreciaba contra las principales divisas, ya que los inversores consideran que las tensiones comerciales globales y la robusta actividad económica de Estados Unidos continuarán fortaleciendo a la moneda norteamericana. El índice dólar, que sigue al billete verde ante una cesta de divisas rivales, subía 0,2% a 95,245 unidades.



2. Ese avance ha sido más pronunciado contra las monedas de mercados emergentes porque la escalada en la contienda arancelaria entre Estados Unidos y China afectaría más a sus economías basadas en las exportaciones.



3. El apetito por la divisa aumenta en el plaza local debido a que los inversores locales están comprando dólares por cobertura en medio del ruido político desatado por la "causa de los cuadernos" que salpica a políticos y empresarios por un supuesto esquema millonario de sobornos.



4. Sube el riesgo país en los mercados emergentes por mayores tensiones en del mundo, y ante la posibilidad de un aumento de las tasas de interés en EEUU a partir de septiembre. Pero la debilidad fiscal de Argentina y su endeudamiento, sumado al escándalo de los cuadernos, hacen que el impacto sea mayor en nuestro país.



El índice que mide el JP Morgan se dispara en lo que va del mes casi 15% hasta los 633 puntos, el mayor desde julio de 2015, lo que provoca una mayor demanda de dólares por parte de inversores que salen de sus activos en pesos para posicionarse en moneda extranjera.



5. En agosto termina la cosecha gruesa de granos y disminuyen las liquidaciones de divisas: los ingresos rondan los u$s 50 millones diarios en promedio, la mitad de lo que se venía registrando en los días previos.



6. También presiona al mercado cambiario el recorte del monto subastado a diario por el Banco Central provenientes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). De los u$s 100 millones iniciales, el volumen a licitar bajó a u$s 75 millones de entre el miércoles y viernes pasados, hasta los actuales u$s 50 millones.

Fuente: ambito.com