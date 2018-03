Ultimos lugares: algunos rezagados recorrían el fin de semana las agencias en busca de alguna escapada, pero quedaba poca oferta porque casi todo ya se había vendido.

Llega Semana Santa y a diferencia del año pasado, esta vez los sanjuaninos agotaron casi la totalidad de los cupos de las agencias de viajes con 15 días de anticipación, hacia destinos nacionales. Entre las razones destacan que vale la pena la escapada dada la cantidad de días disponibles, ya que queda enganchada Semana Santa con el feriado del 2 de abril del Día del veterano y caídos en la Guerra de Malvinas el 2 de abril. También que los precios no aumentaron tanto respecto al año pasado, -sólo un 20%, menos que la inflación que fue del 25%-, y además, que al encarecerse Chile por vaivenes del tipo de cambio; hay más entusiasmo por destinos nacionales.



Cualquiera sea el motivo, lo cierto es que la venta de paquetes respecto al 2017 repuntó un 30%, según datos brindado por Ariel Giménez, presidente de la Cámara de Turismo de San Juan que nuclea a las empresas del sector. ""La venta viene muy bien. Hay agencias que les están quedando muy poquitos lugares para vender, pero la mayoría ya está completa", dijo Giménez.



Los operadores turísticos recuerdan que el año pasado no les fue tan bien, con disminuciones del 20% en la venta respecto al año anterior, debido a que entonces estaba en auge el viaje de compras a Chile y los sanjuaninos aprovechaban cada feriado para cruzar la cordillera. Ahora el dólar se encareció en Argentina y el peso chileno se tonificó, haciendo menos atractivas los viajes de compras o de placer a Chile, según notan en todo el país (ver aparte).



A su vez, este año hay cuotas sin interés para todos los paquetes, aunque en algunas agencias dicen que hubo mucha venta de contado, teniendo en cuenta la conveniencia de los precios: se consiguen escapadas por 4 noches y pensión completa desde $5.000. ""Este año ha sido mejor que el 2017. Nos ha ido muy bien, hace días que no nos queda lugar", dijo Mario Agüero, uno de los referentes del sector. En coincidencia, desde Blanca Paloma, Emilia dijo que ya agotaron todos los cupos, incluso poniendo colectivos de refuerzo. Otro de los operadores, Ismael Yafar, dijo el fin de semana que sólo le quedaban ""unos poquísimos lugares" al sur del país.



Las Termas de Río Hondo, Mina Clavero, Carlos Paz, La Falda, Bariloche y Mar del Plata son los lugares más buscados por los sanjuaninos que se decidieron por comprar una escapada en las agencias de turismo locales. Giménez explicó que los aumentos de precios fueron morigerados ""por la necesidad de generar mayor movimiento turístico y mejorar la actividad de años anteriores". Así fue que un viaje a las Termas en Santiago del Estero rondó entre $5.700 y $8.900 con 4 noches de alojamiento, transporte, pensión completa y excursiones. La Falda, o Mina Clavero costaron alrededor de $5.400, mientras que 4 noches en Bariloche con media pensión osciló en los $8.200. ""Creo que favoreció que hubo precios baratos, comparados con lo que cuestan las cabañas en la provincia, y en cuotas, aunque a decir verdad, mucha gente pagó de contado", dijeron en Blanca Paloma. A su vez, Yafar y Agüero coincidieron en que notan que hay más tranquilidad, no esperan sorpresas con la economía y se animan a comprar un viaje que no es caro.



""Las agencias de turismo que organizamos viajes fuera de la provincia estamos muy conformes, esta vez nos ha ido muy bien", sintetizó Giménez.

Costo de viajes

20

por ciento es el aumento de precios que tuvieron los paquetes con alojamiento y comida, a los destinos nacionales este año respecto al 2017. Dicen que subió poco por la necesidad de recomponer el sector.

Menor entusiasmo por Chile

El fin de semana largo de Semana Santa del 2017, Santiago de Chile había sido el segundo lugar después de Córdoba, al que más volaron los argentinos desde Buenos Aires, según datos de Aerolíneas Argentinas. Para este año las cifras de la compañía muestran que Santiago tendrá una caída del 6% y baja del segundo al octavo puesto en compra de vuelos, según publicó ayer el diario Iprofesional. Este verano en el paso a Chile por Agua Negra ya se sintió que el imán dejó de ser tan fuerte: entre el 7 de diciembre de 2017 (fecha en que abrió el paso) y el 9 de marzo pasado, 85.630 personas y 22.643 vehículos habían cruzado por el paso de Agua Negra hacia uno y otro lado de la cordillera, un 5% menos que el año pasado a la misma fecha. Un relevamiento de este diario reveló que la diferencia entre los precios chilenos respecto a los del mercado local se redujo en más del 50% este año.