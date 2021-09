Cuando el INV le abrió la puerta a la venta de vino por copas, al autorizar hace pocos días el uso de envases de acero inoxidable de hasta 50 litros con ese fin, la propuesta convenció a medias a elaboradores y dueños de restaurantes. Ahora que un proyecto oficial con créditos blandos y plazos largos avanza en la Legislatura, ambos sectores se mostraron más animados y ven con buenos ojos la posibilidad de incorporar en San Juan este tipo de comercialización que funciona exitosamente hace un década en Europa pero que en Argentina está poco explotada. Esta semana tomo estado parlamentario un proyecto de ley presentado por el diputado José Luis Estevez (PJ) que cuenta con el aval del Gobierno a través del Ministerio de Producción que tiene como meta fomentar y promover el consumo de vinos varietales o blends, de origen sanjuanino, fraccionados por copas, incluyéndolos en la carta de los restaurantes, bares y hoteles (ver Aspectos..). La idea es que los locales ofrezcan al público al menos tres variedades de origen sanjuanino que puedan ser ordenados por copa. Y para poder adquirir los envases que posibilitan este tipo de comercialización -ya sea los tanques de acero inoxidable o los expendedores por botella- se implementen créditos con tasas subsidiadas y a largo plazo. Se estima que una bodega necesitará una inversión mínima de $72.000 para 4 tanques. Además un dispensador de 4 botellas ronda $460.000 (ver recuadro). El proyecto está en estudio en la comisión de Economía y de Hacienda. Uno de los que se mostró más animado ahora es Rubén Miadosqui, desde la Cámara Hotelero-gastronómica de San Juan. El empresario que días atrás se mostró reticente a la incorporación de esta modalidad en los locales por los costos, ahora dijo que si se ponen a disposición líneas de créditos blandas para el sector el panorama cambia. ""Las máquinas son caras, pero si hay líneas de financiamiento y promoción a través del Gobierno, creo que puede llegar a tener éxito", señaló. Del mismo modo los referentes de establecimientos elaboradores destacaron la iniciativa de apoyar con fondos para la adquisición de ese tipo de envases. Ángel Leotta, presidente de la Cámara Vitivinícola, dijo que el tema no ha sido tratado institucionalmente pero adelantó que tendrá aceptación. "Todo suma, todo ayuda. es una alternativa más para que haya una fuerte colocación de volumen de vinos que es lo que necesita el mercado", indicó y agregó que se verá en el tiempo si esta tendencia del vino tirado por copas tiene aceptación en el consumidor. "Esto es como el vino en lata, que el año pasado nadie arriesgaba un resultado positivo y este año estamos viendo que es un boom", dijo Leotta. En igual sentido opinó Mario Pulenta, quien preside la Cámara de Bodegueros de San Juan. Si bien aclaró que la entidad no ha sido consultada para llevar adelante la iniciativa de ley, ""me parece bien este proyecto". ""Habrá que ver los costos y los evaluará cada bodega si les es conveniente o no hacer la inversión. Lo importante es que esté la herramienta financiera. Mientras más herramientas de crédito podamos tener para generar alternativas comerciales es mejor", dijo y opinó que el sanjuanino aceptará la propuesta de tomar vino en copa cuando salga a comer afuera. El diputado Estevez dijo que el programa esta orientado a fomentar la venta de vino en copa sanjuanino. Añadió que el tipo de envases a promover utilizan gas inerte que evitan la entrada de oxígeno y le garantiza que la calidad del vino sea óptima.

Algunos costos

El diputado Estevez informó que los costos de algunos equipos de barril de acero inoxidable rondan los $17.000 para 20 litros y $20.500 los de 50 litros. El pilón de dos canillas de acero inoxidable, $16.000, y el de tres canillas, $20.000. La llenadora de barril de un cabezal $4.600 y la lavadora automática de barril, la más cara; 42.874 dólares. Por otra parte, la dispensadora de vino por copa para 4 botellas ronda los $460.000. Un mínimo de 4 barriles por elaborador -dos para vino tinto y dos para vino blanco- requiere una inversión de entre $68.000 - $72.000. Un pilón de 3 canillas con espadin, para un restaurante, $26.000.



Aspectos principales del proyecto de ley

Requisito para gastronomía: La iniciativa que avanza en Diputados dice que los locales que accedan al beneficio previsto de créditos deberán incluir en su "Carta de Bebidas", al menos cuatro Vinos Varietales o Blends elaborados en la provincia de San Juan, para ser comercializados "Por Copa".

Contenido y precio: Cada copa de vino que comercialicen los locales que accedan al programa deberá contener un mínimo de 150 centímetros cúbicos y su precio al público no podrá exceder el 30 % del precio de la botella completa del mismo vino, o de otro de similares características.

Plazos: Los locales gastronómicos beneficiarios de este régimen podrán cambiar los varietales o blends ofrecidas en su carta, o agregar otras nuevas, pero deberán mantener al menos la oferta mínima de cuatro varietales o blends, durante todo el tiempo de amortización del crédito otorgado para la adquisición de los equipos de expendio por Copa.

Requisitos para bodegas: Los elaboradores que adhieran a este Régimen de Promoción, estarán obligados a envasar Vinos Varietales o Blends en Barriles, durante todo el plazo de amortización del crédito otorgado para la adquisición de los equipos de Fraccionamiento en Barril.

Publicidad oficial: El Poder Ejecutivo provincial dará publicidad al presente régimen de Promoción, en los distintos medios de comunicación y hará entrega a los Locales Gastronómicos que adhieran de cartelería identificatoria e informativa, para ser exhibida al público. Se instará también a las cámaras empresarias vitivinícolas, a realizar campañas publicitarias del presente régimen.

Cumplimiento: El control del cumplimiento de las condiciones de este régimen estará a cargo de la Dirección de Defensa del Consumidor, que tendrá facultades para corroborar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los "Locales Gastronómicos", en cuanto a la oferta de "Vino por Copa" y el precio proporcional de la misma. A su vez, el Ministerio de la Producción de la Provincia, tendrá a su cargo el control de cumplimiento de este Régimen de Promoción, por parte de las bodegas elaboradoras que accedan al mismo.

Multas por incumplimiento: El incumplimiento de las obligaciones asumidas por los Beneficiarios de este Régimen, podrá ser penado con multa impuesta por los órganos de control antes citados, en proporción a la gravedad del mismo, además de las penalidades que se prevean en las cláusulas del Mutuo.

Resolución del INV

Mediante una resolución emitida por el INV el 27/8/21, el organismo regulador y fiscalizador de esta industria en Argentina reglamentó una anterior resolución de octubre de 2018 que autoriza el uso de envases de acero inoxidable para el fraccionamiento de vino en establecimientos vitivinícolas, para su consumo directo en copas. La nueva norma establece con precisión qué tipo de materiales, equipamientos, procedimientos, medidas de seguridad sanitaria y gases de servicio se deben utilizar tanto para el fraccionamiento en bodega de los recipientes de acero inoxidables como para su uso en restaurantes y otros establecimientos.