A la presentación del nuevo bono asistieron los titulares de las principales cámaras empresarias de la provincia. En esos ámbitos dicen que el instrumento tendrá gran demanda.

Con un bono de crédito fiscal por 1.000 millones de pesos el gobierno de San Juan buscará incrementar los proyectos de inversión privada y generar más empleo a pesar del complicado momento actual, en siete sectores de la economía: energías renovables o eficiencia energética, tecnologías de información y comunicación (TIC) agricultura y ganadería, agroindustria, industria, minería no metalífera y turismo. Las iniciativas que resulten seleccionadas recibirán un bono para pagar impuestos provinciales de hasta el 80% para proyectos que no superen el millón de dólares y del 60% para los que superen esa cifra. El beneficiado deberá poner el porcentaje restante como contraparte. Se trata de la mayor apuesta en subsidios que se recuerde. Si un grupo inversor destina 1 millón a un proyecto que genere empleo y dinamice la economía, recibirá del gobierno un subsidio de 800 mil pesos. Ese beneficio o ayuda oficial consistirá en un bono fiscal que tendrá una duración de 5 años y que el inversor podrá utilizar para pagar sus propios impuestos locales o transferirlo a un tercero por única vez. O sea, puede venderlo a alguien que tenga que pagar impuestos, y obtener así dinero contante y sonante. El gobierno resigna para ello $1.000 millones de la recaudación de impuestos y asegura que lo puede hacer porque tiene solvencia y equilibrio fiscal. "El equilibrio presupuestario ha hecho que tengamos mucha inversión pública, y para crear la totalidad de empleo genuino que queremos potenciamos herramientas crediticias a taza razonable. Pero como esto no es suficiente, pensamos este crédito fiscal y ponemos en esa primera etapa 1.000 millones que no tienen devolución porque queremos aumentar la inversión", sintetizó ayer Sergio Uñac. El gobernador agregó que los beneficiarios del programa también podrán tomar los créditos subsidiados que se anunciaron hace un par de semanas, en una suerte de "mix" que dinamice la economía. Uñac apeló además al "costado solidario" de los inversores para desempolvar proyectos que impliquen mayor trabajo. Una iniciativa parecida de bono fiscal que implementó el gobierno de Mendoza en 2017 multiplicó por ocho el monto inicial.



* Qué es: el Programa de Incentivos Fiscales a la Inversión Productiva implica un incentivo fiscal de hasta 80% para proyectos de hasta un millón de dólares y de 60% para los que superen esa cifra. En ambos casos la diferencia restante será aportada por la empresa para completar el monto total del proyecto. Los bonos tendrán vigencia de 5 años desde la fecha de emisión.





*Cómo participar: Los interesados -empresas o grupos sanjuaninos o de afuera que se instalen en San Juan- deberán tener un proyecto de inversión (nuevo o ampliación) destinado a aumentar la capacidad productiva y generar empleo. Debe ser de alguno de los rubros mencionados antes y presentarlos a la Agencia San Juan Desarrollo de Inversiones (ASJDI) y participar en un concurso público de proyectos. Los inversores deben tener una antigüedad operativa mayor o igual a 6 meses.



Las fechas tope para la presentación de los trabajos son el 30 de noviembre para los proyectos de fuera de la provincia y el 30 de octubre para los locales.



*Selección: La ASJDI hará una preselección con técnicos de la Universidad Nacional de San Juan y quienes lo superen pasan a un comité integrado por todos los ministerios del gobierno. Serán consideradas las propuestas de inversión que aumenten la capacidad productiva de una unidad nueva o existente. Se podrán incorporar otros sectores si se generan nuevos puestos de trabajo genuinos; provean de bienes y servicios a la producción local o ayuden a lograr una mayor inserción de productos sanjuaninos en el mercado nacional, regional o internacional.



*Criterios de evaluación: En cada concurso se establecerá cupos de beneficio fiscal disponibles para cada sector y la fórmula de asignación de puntaje con que serán rankeados los interesados. El empresario seleccionado deber invertir primero el 20% o 40% comprometido y una vez que comience se le irá liberando el bono en porcentajes hasta la puesta en marcha del proyecto.

El bono es para pagar impuestos provinciales y el beneficiario podrá transferirlo una vez.

Algunas opiniones

ANTONIO GIMENEZ - Pte. CACEX

Es una muy buena medida, de las efectivas reales para atraer inversiones genuinas de la provincia o fuera de ella. Es un esfuerzo grande y creo que van a tener una respuesta muy positiva y una demanda muy alta de todos los sectores.

EDUARDO GARCÉS - Pte. Fed. Viñateros

Creo que es una herramienta positiva, esperemos que sirva para concretar inversiones en nuestro sector, aunque no estamos pasando un buen momento y tengo mis dudas. Pero en general es positivo para la economía.