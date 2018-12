Nutrida. Un numeroso grupo de comerciantes y de integrantes del Sindicato Mercantil participaron en el encuentro en la sede de la cartera laboral.

Luego de casi 3 horas de reunión ayer en la Subsecretaría de Trabajo no hubo acuerdo entre la Cámara de Comercio de San Juan y el Sindicato de Empleados de Comercio frente a la intención de la primera entidad de trabajar el domingo 23, a cambio de pagar las horas extra y devolver después la jornada. Frente a esta situación, que no se pudo destrabar a pesar de varios cuartos intermedios y de la mediación del funcionario del área, Roberto Correa Esbry, decidieron pasar a un cuarto intermedio para el lunes a las 17. La negativa de los mercantiles a concurrir a cumplir tareas ese día se debe al temor a que los empresarios no vayan a cumplir con la promesa, según expresó Mirna Moral, secretaria general del gremio. Por eso exigieron que en el próximo encuentro los comerciantes aporten el listado de los negocios que van a abrir junto con la nómina del personal al que van a convocar, de modo de poder controlar después que les paguen la diferencia y les devuelvan el día.



En lo que sí se pusieron de acuerdo y quedó plasmado en un acta es que los híper y las grandes cadenas de supermercados trabajarán con normalidad los domingos 23 y 30, de 8 a 11, como en el caso del Híper Libertad, mientras que los días lunes 24 y 31 el personal cumplirá sus tareas de 8 a 15, de corrido, con una pausa para almorzar. Y las puertas de todos los negocios, incluidos los del microcentro, deberán estar cerradas a las 17, según establece la normativa provincial.



El panorama es distinto en los casos de los negocios de los departamentos, donde no hay intención de trabajar ni los domingos 23 ni el 30 con el argumento de que pueden llegar a ser muy pocas las ventas.



Hermes Rodríguez, de la Cámara de Comercio, dijo que "tenemos la idea de trabajar el domingo 23 porque es importante para las ventas" y agregó que el propósito es abrir de 9 a 13, y para ello proponen pagar al doble esas 4 horas y después concederles a los empleados un franco compensatorio. Para ello se comprometió a traer el lunes el listado de los comercios que quieren abrir y la nómina del personal que será convocado.



En la vereda de enfrente, Moral sostuvo que "no queremos trabajar el 23 porque no nos van a pagar las horas extra ni a devolver el día" y precisó que por eso exigen el listado de los comercios que quieren abrir junto con la nómina del personal. "No queremos sorpresas porque nuestra intención es controlar después", dijo la dirigente.