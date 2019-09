Las heladas tardías que se produjeron en la madrugada del martes y de ayer no parecen haber afectado a las zonas productivas de la provincia. El titular de Producción del municipio de Pocito, Antonio Fernández; dijo luego de realizar una recorrida en el departamento que "no hay daños visibles" y se esperanzó en que desde hoy el clima mejore y las temperaturas suban alejando el riesgo de daños sobre los cultivos. En ese departamento, que ayer amaneció con humo en muchas zonas, varios productores recurrieron a realizar quemas para combatir las heladas. ""Muchos usan neumáticos, algo que está prohibido por la contaminación que produce" admitió Fernández. Al respecto, desde el INTA, Rodrigo Espíndola, explicó que esa práctica es contraproducente porque el humo que generan las gomas produce ""una especie de capa impermeable" a los rayos del sol, lo que prolonga la helada. Recomendó usar leña en caso de no disponer de otros medios de combate de heladas. Espíndola agregó que si bien no hay daños aparentes, el riesgo "es alto" sobre todo para uvas primicia como superior o variedades de pasas, por lo que los productores deberán estar atentos.



Si bien hasta el momento no recibieron denuncias por parte de los productores, está abierta la convocatoria en el caso de que haya algún afectado para recurrir al seguro oficial contra inclemencias climáticas que está vigente desde el 1 de septiembre.