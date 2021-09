El lugar que se pierde en un mercado es rápidamente ocupado por otro, y eso les está pasando a las bodegas sanjuaninas por la falta de envases. Desde estos establecimientos alertaron que tras 10 meses padeciendo la falta de botellas, están perdiendo presencia en las góndolas al no poder sostener la continuidad de la cadena de distribución. Aseguran que sólo pueden cumplir con el 55% de las entregas mensuales a los compradores y en los lugares vacíos -el 45% restante- ganan terreno etiquetas de otras provincias, sobre todo las mendocinas que al ser más grandes no están sintiendo el impacto de la escasez de botellas del mismo modo que las pymes locales.

Referentes de cadenas de supermercados, gastronomía y vinerías confirmaron que desde principios de año sufren desabastecimiento de productos de bodegas sanjuaninas. Pese a gestiones del Gobierno provincial y nacional (ver Cronología) ante el único fabricante local - Cattorini-, un total de 52 bodegas medianas, pequeñas y artesanales siguen sin solucionar el faltante de envases calculado en 4,7 millones de botellas hasta fin de año. Se presionó al fabricante para que frene la exportación hasta que surta al mercado interno, pero aún no hay resultados. En el sector bodeguero dicen que hay empresas donde las cajas vendidas y no entregadas suman $145 millones de facturación. "No estamos pudiendo reponer los vinos en las góndolas sanjuaninas por falta de botellas", indicó Augusto Berzencovich, de bodegas Bórbore, quien agregó que en la Cámara de Bodegueros existe gran preocupación porque "se están metiendo otros vinos a San Juan, muchísimo vino de Mendoza". Mauricio Colomé, de Bodegas Casa Montes, advirtió de la gravedad de la situación, al no poder cumplir las entregas ya vendidas. "Tenemos un doble perjuicio. No podemos entregar lo vendido, la falta de insumos provoca aumentos en listas de precios y cuando se logra formalizar la entrega se hace a otro precio", dijo. Destacó que en un mercado tan atomizado se están perdiendo ventas y al no poder reponer el producto, el lugar es ocupado por otro. También advirtió que al llevar meses vendiendo poco más de la mitad de cajas, hay mano de obra ociosa en las bodegas y se están haciendo "esfuerzos enormes para mantener el personal y evitar reformular la estructura de costos".

En el sector gastronómico aseguran que por la falta de constancia en la provisión se están eliminando etiquetas sanjuaninas de las cartas. "Hay partidas de Alma Mora que no tienen regularidad de distribución, y empezamos a promocionar un vino tardío de Putruele y no tengo continuidad, así que lo dejé de lado", admitió Roberto Putruele, de lomoteca Pirandello. El panorama se repite en vinotecas. Hugo Ugarte dijo que faltan "muchísimas" marcas y mencionó entre los afectados de perder público a los vinos Aguma de Oscar Biondolillo, los espumantes de Jorge Perez Staiger y hasta su propia marca: "El vino Anita de Dos Puertos hace año y medio que no están en góndola, recién la semana próxima lo podremos envasar", informó. En las cadenas de supermercados también advirtieron de los faltantes en los segmentos locales. Uno de los gerentes consultados dijo que la cadena quiere tener mayor presencia de vinos locales pero "no consigo entregas continuas que me permitan tener un stock permanente en la góndola". Otro directivo lamentó que "no me entregan lo que pido: en vez de dos o tres pallets sólo me traen uno", aseguró.

Lo que se necesita

4,7 millones de botellas requieren de stock mínimo un total de 52 bodegas sanjuaninas de aquí hasta fin de año para poder cumplir con las ventas pactadas.

Cronología

16 de marzo 2021

Bodegas locales admiten daños millonarios por la falta de botellas. Dicen que reciben un tercio, o menos, de las partidas de envases de vidrio para envasar de la fábrica y eso les impide cumplir con las ventas pactadas y les está causando pérdidas enormes.

23 de junio

El vino en botella al público volvió a subir este mes un 15% promedio y acumula un aumento del 61% en los puntos de venta. Lo atribuyen al aumento constante de los insumos, principalmente botellas que siguen escaseando en la provincia.

14 de agosto

Cansado de gestiones locales ante el único fabricante local de vidrio, Cattorini, el gobierno a través del Ministerio de Producción, apela al Gobierno nacional por soluciones. Acusan a la fábrica de exportar la producción y desabastecer al mercado interno.

24 de agosto

Interviene la Nación. En la visita presidencial a San Juan, el ministro de Desarrollo Productivo Matias Kulfas convocó a directivos de Cattorini, quienes se comprometen a normalizar la entrega de botellas, en una reunión con bodegueros.

27 de agosto

El INV da a conocer las cifras del consumo de vinos en el primer semestre. Mientras el promedio nacional cayó 12%, en San Juan bajó 29%. En el sector industrial dicen que es por la falta de envases que sufren las bodegas pymes.