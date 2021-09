A la convocatoria oficial a productores locales para ampliar la oferta de productos de origen sanjuanino en las góndolas de los supermercados se presentaron 100 interesados, pero poco más de la mitad -57- siguen en carrera porque reúnen las condiciones. Al resto le faltan habilitaciones y certificaciones, y el gobierno les dará una mano para que puedan regularizar su situación (ver aparte). Los que están en condiciones de seguir participando en el programa "Origen San Juan" que puso en marcha la Secretaría de Industria, Comercio y Servicios, del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico; ahora van a poder participar en una feria comercial presencial, el próximo 14 de octubre en un lugar a designar, donde podrán tener un mano a mano con los supermercados y cadenas que están en San Juan, con el objetivo de cerrar contratos para colocar sus productos en góndola. La secretaria de Industria, Adriana Vargas, dijo que para esa feria se han comprometido a asistir todos los propietarios de supermercados minoristas, mayoristas y cadenas nacionales de San Juan, y que gracias a los pedidos de esos sectores, que reclamaban mayor presencia de productos locales, se decidió a organizar este programa. Las convocatoria estuvo vigente durante todo el mes de agosto y fue orientada a emprendedores, emprendedoras y pymes que produzcan alimentos, bebidas y productos de higiene en la provincia. Luego de analizar a todos los postulantes quedaron seleccionados los 57 que siguen en marcha. ""Lo importante es que tenemos las dos partes, el productor que quiere participar y poner su producto en la góndola; y tenemos también a los supermercadistas y los propietarios de las cadenas que también quieren incorporar estos productos", aseguró Vargas.

Entre los emprendedores y pymes que van a participar en la ronda de negocios con supermercadista hay un amplio abanico de rubros: desde productores de dulces, de aceites de oliva y aceitunas en conservas, té en hebras, productos artesanales alimenticios sin TACC para celíacos, empanadas de quinoa, yogures, conservas de espárragos, jabones líquidos y productos de limpieza. También hay productores con mayor industrialización, de vinos y de aceites. ""Queremos lograr que el ícono de Origen San Juan comience a verse en los supermercados de la provincia, que tengan mayor visibilidad los productos sanjuaninos", indicó la titular de Industria. Agregó que en la feria que se aproxima, el gobierno sólo facilitará los contactos, pero las transacciones van a depender del sector privado, de los acuerdos personales que se logren entre las partes. Eso sí, las autoridades van a exigir que el pago sea no mayor a 45 días, ""porque este tipo de productores no tienen espaldas para esperar mucho tiempo", dijo Vargas. Los productores elegidos también van a recibir la asistencia de un "coach" el 1 de octubre, que les va a enseñar cómo vender sus productos, como tienen que tener las muestras y presentarlas para el proceso de ingreso a la cadena de comercialización. También irán a una misión comercial a la costa atlántica (ver aparte).

Reunión de la Secretaria de Industria con la Cámara Sanjuanina de Supermercados. Reuniones similares mantuvo con cadenas y mayoristas.





Las principales trabas para entrar a góndola

La falta de habilitaciones nacionales y provinciales, no contar con instalaciones adecuadas y no tener código de barras son las principales fallas que impiden a los productores poder comercializar sus productos en un supermercado. Adriana Vargas mencionó la falta de la Inscripción Registro Nacional de Establecimiento (R.N.E) y la inscripción en el Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA), y dijo que la Secretaria de Agricultura ha contratado expertos para que los ayuden a conseguir esas habilitaciones. Además, muchos de los que están habilitados no tienen el código de barras, y el Gobierno también va a subsidiarlos para que lo obtengan. El código de barras es clave para que al pasar el producto por la caja se pueda leer el precio y el gramaje. También hay fallas en los procedimientos para completar el proceso de la cadena de frío.



Viaje a la Costa

Los productores y emprendedores seleccionados van a participar también en una misión comercial a 14 localidades del Partido de la Costa, del 4 al 6 de octubre, a fin de instalar los productos en nuevos mercados de alto consumo. Se realizará en el centro cultural San Bernardo, donde se ha invitado a propietarios y responsables de compras de restaurantes, vinotecas, supermercados locales y balnearios para ofrecerles los productos sanjuaninos.