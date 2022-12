Desde que abrió el camino internacional a Chile por Agua Negra el pasado 7 de diciembre, se duplicó el número de vehículos que eligieron el paso por San Juan para cruzar la cordillera, comparado con el flujo de tránsito de su última apertura, en el 2019. Incluso las autoridades están sorprendidas por el gran movimiento que tiene el paso internacional, motivado exclusivamente por el turismo, a pesar de que para los argentinos el tipo de cambio no resulta favorable.

'Parece que los sanjuaninos estaban deseosos de cruzar al otro lado de la cordillera', dijo ayer Marcelo Fretes, Secretario de Relaciones Institucionales en el Ministerio de Gobierno de San Juan. 'Estamos viendo un flujo muy importante, más del doble a esta altura del año comparado con el 2019, y que coincide con el inicio de la temporada vacacional y las celebraciones de Fin de Año', añadió el funcionario.

'Sí, fundamentalmente la gente que ingresa o egresa por el paso de Agua Negra lo hace por turismo, y esta semana ha habido un incremento sustancial impulsado por las celebraciones de Fin de Año. Muchos sanjuaninos van a pasar esa fiesta frente al mar'', coincidió Elena Peletier, delegada de la Dirección Nacional de Migraciones en San Juan.

De acuerdo a los números oficiales, entre el 7 y el 28 de diciembre han pasado 1.753 vehículos, frente a los 838 en el mismo lapso del 2019, lo que significa un incremento del 109%. En cuanto a las cantidad de gente que han transitado en esos 22 días se registró la presencia de 5.196 personas, el 146,6% más que las 2.107 de 2019 (ver infografía).

Los sanjuaninos se volcaron este año a cruzar a La Serena, ya que en los 22 días en que el paso a Chile está abierto cruzaron 1.123 autos, un 117% más respecto a los 516 vehículos registrados en igual lapso del 2019. La cantidad de personas que salieron creció dos veces y medio, ya que mientras la temporada anterior habían cruzado 1.003 personas, este año van 3.500 personas, un aumento del 169,23%. En Migraciones explicaron que la gran mayoría son sanjuaninos, aunque también se anotaron algunos pocos mendocinos y cordobeses.

El pasado 7 de diciembre autoridades sanjuaninas y coquimbanas inauguraron el paso, en una ceremonia realizada en el límite, en Iglesia.

Peletier analizó que llama la atención que a pesar de que el tipo de cambio en Chile no es favorable para los argentinos, está cruzando mucha gente al país vecino en un corto tiempo. 'Creo que es tanta la ansiedad de dos años de no poder utilizar el paso a consecuencia de la pandemia, y además los sanjuaninos somos asiduos usuarios de este camino', dijo la funcionaria. Agregó que la gente también contempla que el combustible que utiliza para llegar a la playa es menor que si va a otras zonas más alejadas, con lo cual compensa lo adverso del tipo de cambio con la distancia y con el alojamiento. 'Nos han comentado quienes viajan que en La Serena hay muy buenas promociones en cabañas y departamentos, debido a la necesidad de los operadores turísticos chilenos de promocionar sus productos luego de tanto tiempo paralizado'.

Desde Chile también está ingresando un caudal mayor de visitantes. En estas pocas semanas ya cruzaron a San Juan 630 autos, un 95,65% más en comparación con los 322 vehículos de la temporada 2019. El número de personas también es alto porque ingresaron 1.577 personas desde Chile, 117,5% más que las 725 de la temporada anterior. En este caso, vienen a visitar a algún familiar o a pasear, porque además al turista chileno sí les favorece mucho el tipo de cambio, y de paso, disfrutan de unas vacaciones o de un fin de semana.

El Comandante Jefe del Escuadrón 25 de Jáchal (con influencia en Iglesia), Alejandro Larrea, agregó que el movimiento registrado hasta ahora es de turistas y algunos parientes que no pudieron pasar durante la pandemia. Dijo que el camino de Agua Negra no es de movimiento importante como el de Las Leñas, porque las condiciones del terreno no permiten el paso de vehículos de carga, sólo el de vehículos livianos y transporte de pasajeros de hasta 24 plazas. Y añadió que el tema de seguridad está totalmente controlado, y no ha pasado ningún inconveniente hasta ahora.

Estado del camino

Para completar el pavimento total del camino internacional quedan 70 kilómetros, la mitad en

San Juan y el resto en Chile. El gobierno sanjuanino dijo que va a licitar el año próximo un nuevo tramo de 18 kilómetros del paso y empezar los trabajos antes de finalizar el 2023.

Casi sin demoras para cruzar a Chile

Contrario a lo que sucede en Mendoza, donde hay largas filas y hasta 5 horas de demora para cruzar a Chile, el movimiento es ágil por el Paso Internacional de Agua Negra. Migraciones cuenta con 4 puestos de control de salida y cuatro de entrada, pero normalmente están habilitados 3 y 3, de acuerdo al número de visitantes. El miércoles se habilitaron los 4 de salida porque el flujo de vehículos era alto. ''Hay un equipo de 7 a 8 personas entre inspectores y supervisores en el puesto de control'', informó Peletier.

Este año hay una leve demora porque se debe esperar el monitoreo que hace Salud Publica y que otros años no existía. El personal sanitario constata que las personas tengan el carnet de vacunación, o el RCP vigente, y recién se está apto para hacer Migraciones y Aduana y salir.