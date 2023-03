La posible venta del proyecto Josemaría, en Iglesia, causó ayer sorpresa en el Gobierno provincial porque no estaban enterados del movimiento. El ministro de Minería, Carlos Astudillo, dijo en declaraciones al programa Demasiada Información, de Radio Sarmiento, que se había enterado por "informaciones periodísticas" de las tratativas. Y que por la tarde esperaba tener un encuentro con directivos del emprendimiento para conocer más detalles. Hasta anoche no se pudo obtener datos de la reunión.

En tanto, en un comunicado de la empresa, se dio a conocer que "descartamos absolutamente que exista un proceso de venta del proyecto Josemaría", aunque reconocieron que se encuentran "evaluando diferentes posibles opciones de financiamiento, entre las cuales se está también considerando la incorporación de uno o más socios estratégicos". Y agregan que "con Josemaría siendo un megaproyecto, el financiamiento podría involucrar a una compañía minera mayor, o una empresa consumidora de concentrados de cobre, fórmula que ha sido usada en otros proyectos de esta magnitud".

La que disparó toda una serie de rumores sobre el futuro del proyecto fue la publicación de un artículo en el portal Bloomberg Línea, en el que se hace referencia a declaraciones del CEO de Lundin Mining Corp, propietaria del proyecto, Peter Rockandel, en oportunidad de que el directivo mantuvo una conferencia telefónica para referirse a la adquisición de la mina de cobre Caserones en Chile.

Es que el directivo reconoció que hay conversaciones con posibles socios para avanzar con el proyecto Josemaría con la posible venta de una participación mayoritaria a una empresa minera senior o una participación minoritaria a una casa comercial japonesa. Incluso el directivo reconoció que si se llega a un acuerdo con otra compañía minera "sería más probable que quieran tener una posición de control".

La versión de la posible venta del proyecto hace rato que venía circulando y que incluso esas negociaciones venían demorando el inicio de construcción de la mina. Pero ahora un alto ejecutivo de la compañía reconoció que, al menos, están buscando inversores.

En el comunicado de Josemaría sostienen que "esta evaluación de alternativas de financiamiento es una etapa más del proceso requerido por un proyecto minero en esta etapa de avance. El resultado de ese análisis y la decisión se comunicará oportunamente". Y agregan que "Lundin Mining está comprometida a avanzar con el proyecto Josemaría, y la adquisición de un interés mayoritario en la mina Caserones refuerza esto, trayendo experiencia a la compañía en la operación de minas de gran escala en los Andes".

Conocidas las versiones, en el sector de proveedores locales también tuvieron impacto. Desde la Cámara de Servicios Mineros (Casemi), Daniel Cárcamo sostuvo que "estamos expectantes por saber lo que está pasando. Acá lo que hace falta es previsibilidad". Y dijo que esperaban una comunicación oficial de la empresa para saber a ciencia cierta lo que está pasando.

Fernando Varela, de la Cámara de Proveedores Mineros de Iglesia, también se mostró sorprendido. "No hemos desayunado con esta novedad y la verdad es que no tenemos detalles". Y dijo que en lo que va del año no se ha avanzado con los contratos con la empresa ni con la designación de un moderador, que iba a mediar entre la compañía y los proveedores del departamento.

Desde la Cámara Minera, Mario Hernández expresó que "estos movimientos son propios del estado de los proyectos. Es lo más normal que se busque financiamiento".

En el comunicado de la empresa también señala que "el proyecto Josemaría continúa con estudios de ingeniería de detalle, permisos y trabajos de pre-construcción y también nos encontramos evaluando diferentes posibles opciones de financiamiento".

Trabajo

19 Es la cantidad de años de vida útil que se contempla para el proyecto, según dio a conocer la empresa de acuerdo a un estudio de factibilidad de 2020. Se anticipan sacar 130.000 toneladas métricas de mineral por año.

Algunos datos de interés del proyecto

Josemaría es un yacimiento de cobre, oro y plata ubicado en el extremo noroeste de la provincia de San Juan, en el departamento de Iglesia. Está localizado a 475 km de la Capital de San Juan y a 10 km del límite con Chile. El proyecto propone un minado convencional a cielo abierto y procesamiento del mineral mediante trituración y molienda, flotación y filtración del concentrado, de manera económicamente viable y responsable con el cuidado de las personas, el ambiente y las comunidades anfitrionas, dice la empresa en un comunicado.

En marzo de 2021, Josemaría presentó su Informe de Impacto Ambiental para la explotación ante la autoridad minera de la Provincia de San Juan, la cual otorgó la Declaración de Impacto Ambiental en abril de 2022. A partir de ahí, el proyecto avanza en el proceso de tramitación de los permisos sectoriales, la actualización del cronograma y costos del proyecto y con los acuerdos comerciales con autoridades provinciales y nacionales.