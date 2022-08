En un nuevo informe sobre las exportaciones mineras del país, la Secretaría de Minería de la Nación, a través de la Dirección de Transparencia e Información Minera, dio a conocer el comportamiento de las ventas al mundo por provincias, en julio y en el acumulado del 2022. Los números son favorables para San Juan que muestra un incremento mensual del 23,3% respecto a julio de 2021, y del 77% respecto al periodo acumulado, contabilizando ventas al exterior en el acumulado del año por 524 millones de dólares. No obstante, desde la Cámara Minera de San Juan salieron a advertir que no se están poniendo en marcha nuevos proyectos y que los que están en actividad se están terminando, por lo que estas buenas cifras pueden revertirse a corto o mediano plazo. "Tenemos que poner rápido un yacimiento en marcha para que podamos reemplazar lo que se está terminando" dijo Ricardo Martínez, vicepresidente de la Cámara Minera local. El empresario dijo que en la entidad analizan que en las buenas cifras dadas a conocer por el organismo nacional son por la producción y el precio del metal y que impacta la entrada en producción de la Fase 6 de la mina de oro Veladero y la puesta en marcha de la construcción de la Fase 7 de ampliación, pero que esto se puede frenar. Recordó que la minera Barrick expresó hace poco que el futuro de Veladero está bajo las condiciones macroeconómicas actuales que no son promisorias en cuanto a alargar la vida útil de la mina. A la par, Gualcamayo, la otra mina de oro activa en San Juan, está en un plan de reorganización y desvinculando personal. ""Lo importante es que no le quedan muchos años de vida a estas minas, y tenemos que poner en marcha yacimientos nuevos en forma inminente", dijo Martínez. Agregó que la cámara aboga por que se pongan en marcha proyectos nuevos ""pero sin apremiarlos inconsistentemente con interpretaciones del Código de Minería, porque eso es grave respecto a la sustentabilidad jurídica. Lo peor que puede pasar en este momento es que la provincia pierda la seguridad jurídica y se paralicen las inversiones que se vienen para el sector".

EL INFORME

En julio las exportaciones mineras sanjuaninas alcanzaron los U$S 62 millones, creciendo un 23,3% respecto a julio 2021. En el acumulado del año las ventas mineras de la provincia suman U$S 524 millones, lo que significó un crecimiento interanual de 31,2% respecto al mismo periodo de 2021. En julio la minería aumentó su participación en las exportaciones provinciales casi 7 puntos porcentuales, ya que alcanzó el 71,8% del total de las ventas externas sanjuaninas. En el mismo mes del 2021, cuando la minería había exportado sólo U$S 50 millones aún afectada por las restricciones del covid, entre otros factores; la participación de la minería había sido del 65% de las ventas totales al exterior, según el informe nacional. Al analizar los primeros siete meses del 2022, la minería en San Juan representó el 77,2% de las exportaciones totales de la provincia, mientras que este porcentaje había sido del 72,7% para el mismo periodo del año pasado, cuando se habían exportado U$S 399 millones. En cuanto a la composición de las exportaciones, el oro es el mineral con mayor incidencia en la canasta exportadora. En julio de 2022 este mineral representó el 99,1% de las ventas mineras al exterior de la provincia. Pero Santa Cruz lidera el ranking nacional al sumar en el acumulado del año U$S 1.000 millones exportados, una suba interanual del 14.9%



> En el país

Durante julio de 2022 el sector minero realizó exportaciones por U$S 291 millones en Argentina, lo que implicó un crecimiento interanual del 15%. Entre enero y julio, las exportaciones totalizaron U$S 2.209 millones, un 31% superior a 2021. Santa Cruz es la primera provincia, seguida de San Juan.