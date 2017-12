Mientras que a nivel nacional las ventas navideñas crecieron apenas un 0,8%, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en San Juan a los comerciantes les fue mucho mejor porque los volúmenes de comercialización fueron un 8% superiores con respecto al mismo período del año anterior, es decir que estuvieron 10 veces por encima del promedio nacional, según los números que manejan en la Cámara de Comercio. En esos resultados fue clave la fuerte inyección de dinero al mercado del Gobierno provincial, según reconoció el titular de la entidad, Hermes Rodríguez. El ticket osciló en los 700 pesos.



El rubro de indumentaria fue el que lideró las preferencias de los compradores con muy buena afluencia de público a los comercios del centro sanjuanino, desde el viernes hasta el domingo inclusive. Este último día abrieron un 70% de los negocios, según evaluó el dirigente, luego de la polémica que se había generado por trabajar o no ese día. Al final, en una mediación en la Subsecretaría de Trabajo, con el sindicato mercantil, con Mirna Moral a la cabeza, se acordó que el personal prestara tareas de 8 a 15, a cambio de recibir un plus de fin a año, a criterio del empleador, más el pago extra del día y un franco compensatorio.



A nivel nacional, según el informe de CAME, las ventas minoristas de la Navidad 2017 concluyeron con un aumento de 0,8% frente a la temporada pasada. El resultado no fue malo pero tampoco tan bueno, según evalúan en la entidad, si se tiene en cuenta que en la Navidad 2016 las ventas habían caído 2,1% (ver infografía).



Entre los motivos de ese resultado mencionaron que las compras empezaron tarde debido a los disturbios del lunes en Capital Federal y al paro del martes por el debate con motivo del tratamiento en el Congreso de la reforma previsional.



"Los negocios que no tuvieron promociones generosas, descuentos adicionales o cuotas sin interés, tuvieron poco dinámica. El resto, mientras pudo resignar rentabilidad, vendió muy bien", consigna el informe, en el que fueron evaluados 1.800 comercios pequeños y medianos de todo el país. El ticket promedio se ubicó en 660 pesos, mientras que nivel local fue un poco superior, porque ascendió a los 700 pesos.



En la CAME también se quejaron por la competencia desleal de los vendedores ilegales instalados en saladas y saladitas que acapararon buena parte del mercado y los manteros que, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, coparon las veredas en el barrio de Liniers y regresaron a la Avenida Avellaneda en Flores, para aprovechar el periodo navideño.



Otra dato fue que en algunas ciudades fronterizas a Paraguay, Chile y Bolivia, ayudó a recuperar consumo los controles más estrictos sobre lo que ingresaba de esos países, especialmente en electrodomésticos. Y las tiendas locales ayudaron a desanimar la importación hormiga poniendo a disponibilidad del público financiamiento de 6, 12 y 18 cuotas sin interés. En este sentido, se destaca el plan diseñado especialmente por CAME-ATACYC que permitió ofrecer 12 cuotas sin interés con tarjetas todos los días para todos los rubros.



En San Juan fue clave, según dijo Rodríguez, el suministro de fondos del Gobierno provincial al mercado. Según datos del Ministerio de Hacienda, mientras el pago salarial de cada mes implica unos 850 millones de erogaciones públicas, al sumarles a esas cifras los adicionales de plus y aguinaldo, la partida llegó a los 1.600 millones de pesos.

Los regalos, entre un 25 a 30% más caros



Según un relevamiento local entre los comercios del rubro, poner este año los regalos a los pies del arbolito de Navidad salió entre un 25 a un 30% más que la celebración del año pasado. Las consultas indicaron que hasta comienzos de la semana pasada las ventas venían flojas, pero a partir del lunes y martes los compradores salieron a buscar los presentes, gastando en promedio unos 500 pesos en cada operación. Desde el viernes hasta el domingo tuvieron lugar la mayor cantidad de operaciones.



A nivel nacional, según datos de CAME, el rubro de juguetes tuvo un crecimiento del 2,6% frente a la Navidad 2016. Los más demandados fueron los de aire libre como andadores, monopatines, pelotas inflables, globos de agua, barrenadores, los lanza-agua y artículos de playa y pileta como los inflables. Fue por las temperaturas de la época.