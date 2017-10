Ventas. El rubro textil, uno de los que todavía no logra repuntar las ventas, es el que más ayuda concentra porque 3 firmas ya recibieron el apoyo oficial.

En el primer mes desde que se puso en marcha el plan oficial de subsidio a los fletes, en septiembre pasado, ya son 11 las empresas en San Juan que obtuvieron la ayuda. De esa cifra, las del rubro textil, químico, calzado y plásticos, que suman dos tercios porque son 7 en total, son las que encabezan el ránking del beneficio, que son justamente las más castigadas por la baja de las ventas a consecuencia de las importaciones en todo el país. El resto de las compañías pertenece a rubros tales como alimentos, metalúrgica y autopartes. Se trata de una herramienta inédita del Gobierno sanjuanino para apoyar al sector industrial y agrícola y colaborar en un aspecto tan sensible como las cargas, para atenuar el impacto que tiene en ese ámbito la distancia de la provincia con los grandes centros de consumo. Para ese fin se dispuso un fondo de $25 millones, que se podrán ampliar al próximo año dependiendo de cómo marche el programa, dijo el ministro de Producción, Andrés Díaz Cano.



Entre las beneficiadas por la ayuda figuran a la cabeza las de los rubros textil, químico, calzado y plásticos, que son justamente las que están en crisis porque no logran mejorar las ventas, según una evaluación reciente que hicieron en la Unión Industrial de San Juan. Según la opinión en la entidad, en la provincia se nota en el último trimestre una reactivación sobre todo en el sector de la construcción y sus actividades anexas, como la producción de pisos y revestimientos, la minería no metalífera, por ejemplo cales y cementos, pero los otros rubros no logran repuntar. Una de las razones que esgrimen, por ejemplo en la actividad textil, es la dificultad para competir con los productos importados.



El plan tiene el nombre oficial de "Programa de estímulo al transporte" y el beneficio es tanto para el traslado de cargas fuera de la provincia o que provengan de departamentos alejados hacia el Gran San Juan. El sistema contempla que el beneficiario recibe una suma de dinero en concepto de subsidio, que se determina en función del destino de las mercaderías. Todavía no se puede calcular el monto del beneficio otorgado porque hay empresas que todavía no hicieron la rendición una vez que los productos llegaron a destino.



Para determinar el monto de la ayuda se aplica una fórmula que distingue entre producción a granel o si está embalada. En el primer caso se toma en cuenta el valor del litro de nafta súper, las toneladas transportadas y el índice de distancia. En el otro caso caso, además del valor del combustible líquido y de la distancia, se consideran los metros cúbicos transportados.



A modo de ejemplo puede citarse que un viaje a Buenos Aires de un camión con una carga completa a granel tiene un costo que oscila entre los 15.000 y los 25.000 pesos, de los cuales recibirá una ayuda del orden de los 4.800 pesos. Según dio a conocer el ministro, un 50% de la carga transportada tuvo como destino la Provincia de Buenos Aires.



La medida regirá, por lo menos, hasta el 31 de diciembre, y su continuidad dependerá de la disponibilidad de recursos.

Los requisitos

Para poder acceder al subsidio a los fletes que ha dispuesto el Gobierno sanjuanino, las empresas deben inscribirse en la Dirección de Industria y Comercio, que funciona en el 4to. piso del Centro Cívico. Los requisitos incluyen completar un formulario, la copia del DNI del solicitante, copia del estatuto para persona jurídica y las inscripciones ante la AFIP y Rentas de la provincia. Si corresponde, la empresa también debe presentar el certificado de cumplimiento censal actualizado al 2016 y en el caso de explotaciones agrícolas, el certificado de inscripción en el Registro Único de Productores Agrícolas. También las firmas deben tener habilitación municipal, salvo las explotaciones agrícolas y la copia del contrato de alquiler o de la escritura del inmueble en el que se lleva adelante la actividad comercial.

Autorizadas : 15 Son las empresas habilitadas en la provincia para realizar el transporte de cargas que subsidia el Gobierno sanjuanino. Es requisito que sean firmas locales.

Las toneladas Cupo anual

El programa que subsidia el transporte de cargas a los grandes centros de consumo contempla un cupo anual que puede usar cada empresa, que es de 6.400 toneladas al año. En casos excepcionales se podrá negociar una ampliación de la cifra, según dijeron en el Ministerio de Producción.