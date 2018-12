Para apoyar a las pymes sanjuaninas a través de la protección de las marcas de sus productos o servicios, el Gobierno provincial puso en marcha ayer un programa para el que va a destinar un total de 650.000 pesos de Aportes No Reembolsables (ANR). Los fondos servirán para que un emprendedor, empresa o una institución puedan ingresar al mercado con una solicitud de marca ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.



Con esos estímulos se busca resguardar la creación y el perfeccionamiento de una invención para hacerla tecnológicamente factible y comercializable.



En el caso de las marcas, se cubrirá el 100% de los gastos, los cuales no podrán superar la suma de 8.000 pesos para la realización de la búsqueda, preparación y presentación de las solicitudes de marcas en Argentina. En el caso de las patentes, se cubrirá hasta el 80% de los gastos, que no podrán superar la suma de 45.000 pesos para la preparación y presentación de las solicitudes de patente en Argentina.



El acto se desarrolló en Casa de Gobierno y estuvo encabezado por el gobernador Sergio Uñac, acompañado por el vicegobernador Marcelo Lima, el ministro de Producción Andrés Díaz Cano, el secretario de Ciencia y Tecnología, Tulio Del Bono; el subsecretario de Transferencia e Innovación, Germán Von Euw y el rector de la UNSJ, Oscar Nasisi.



Serán beneficiarios las empresas productoras de bienes y servicios que satisfagan la condición pyme, constituidas como tales al presentar la solicitud, y radicadas en el territorio provincial.