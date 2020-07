Un informe de Bodegas de Argentina, que concentra a los grandes establecimientos del sector, señalando que si bien los volúmenes de despachos han crecido pero que los precios del vino han bajado en el último año, generó las críticas de distintas asociaciones de viñateros y de la Cámara Vitivinícola. Es porque entienden que cuando hay expectativas de que el precio vaya a repuntar, por una menor cosecha y por un mayor consumo, los grandes bodegueros no quieren pagar más por el producto.

Ángel Leotta, de la Cámara Vitivinícola, que concentra a las bodegas trasladistas, dijo que "se trata de otro intento de destruir la industria, de Bodegas de Argentina y de sus adláteres", mientras que Juan José Ramos, de la Asociación de Viñateros Independientes (AVI), sostuvo que "es otra maniobra para impulsar una baja del precio".

El informe de Bodegas de Argentina señala que si bien los volúmenes de los despachos crecieron, "es más contundente lo que han caído los precios, por ende, la facturación total y el valor agregado también, que es lo que realmente cuenta a la hora de analizar la situación del sector que, sin dudas, no es bueno. De la facturación sale la inversión y el empleo, no de las cajas vendidas a un precio más bajo en promedio".

El informe hace referencia a que "para los doce meses cerrados en mayo de este año se puede observar un importante crecimiento de los despachos de vino desde las bodegas (4,7%) y un crecimiento de los volúmenes de exportación, en especial de vino granel de bajo precio (24,3%), lo que generó un aumento del volumen total, según cifras oficiales del 9,9% en relación al mismo periodo del año anterior. Esta situación ya se había revertido en el 2019 gracias a los fuertes envíos de vinos a granel". Pero, como contrapartida, la entidad revela que "en cuanto a los precios promedio medidos en moneda constante, se advierte una caída muy importante. En el mercado interno, medido después de los sustanciales descuentos que se realizan como promoción, el precio promedio ha disminuido en moneda constante casi un 15% en relación a un año atrás".

Mario Pulenta, de la Cámara de Bodegueros, integrante de Bodegas de Argentina, explicó que lo que quiso decir el informe es que "el precio del vino ha subido, nadie lo puede negar, pero los valores no han acompañado el ritmo inflacionario ni los costos de los insumos".

El tema del precio del vino es un punto sensible porque hay expectativa de que los precios vayan a subir y los viñateros están expectantes de las cifras. Pero interpretan que Bodegas de Argentina salió con el informe para bajar esa expectativa. En el sector sostienen que el año pasado, para esta época el precio del vino de traslado rondaba los 8 pesos y ahora se están haciendo operaciones a 15 pesos, hasta en 3 cuotas, es decir que hubo un incremento del 87,5%. Que no coincide con lo dado a conocer por Bodegas de Argentina, o que no fue explicado en forma correcta.

Pablo Martín, de la Mesa Vitícola, habló de "un nuevo intento para bajar las expectativas por la suba de precios", mientras que José Molina, de los Productores Vitícolas, consideró una "falacia" el informe.

Importe

15 Es el precio del vino de traslado que se paga por estos días en el mercado local. Hay operaciones hasta en 3 cuotas.

Polémica

Bodegas de Argentina, que preside Patricia Ortiz, viene sosteniendo una fuerte crítica hacia la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), por el manejo de los fondos de la entidad y porque dice que no han tenido el éxito esperado las campañas de promoción de la organización.

Voces autorizadas

ANGEL LEOTTA - Cámara Vitivinícola

"Creo que lo que hace Bodegas de Argentina es repetir la frase de que miente, miente, que algo quedará. Basta con recorrer la góndola de cualquier supermercado para ver que los precios no han bajado. Es un planteo infundado, que no resiste el más mínimo análisis y deberían explicar por qué lo hacen".

JUAN JOSÉ RAMOS - Viñateros Independientes

"Bodegas de Argentina representa al sector de las grandes fraccionadoras y no quieren pagar un precio mayor por el vino. Y se da en un momento en el que hay grandes expectativas en el sector. Por eso el mejor consejo que puedo dar es que nadie se apure, que venda de a poco el vino porque va a subir".

PABLO MARTÍN - Mesa Vitícola

"Se trata de otra jugada de política empresarial para bajar las expectativas que hay por un mayor incremento de los precios. Y es porque se da en un momento en el que se conocen las cifras de crecimiento de la actividad. Es otra jugada para tirar los valores para abajo en el que están los grupos monopólicos".

JOSÉ MOLINA - Productores Vitícolas

"No hay ninguna baja de precios, más cuando han aumentado las exportaciones y el consumo en el mercado interno. La dieta alimentaria de los argentinos está cambiando y el vino está en las mesas de los hogares. Puede haber bajado el margen de rentabilidad, pero no el precio".

MARIO PULENTA - Cámara de Bodegueros

"Creo que en el comunicado de Bodegas de Argentina no está bien explicado lo que quisieron decir. Lo que ha pasado con el precio del vino no es que ha bajado, claramente ha subido, pero no ha acompañado la variación de la inflación en el último año ni los valores de los insumos".