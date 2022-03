El impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania ya se percibe en el mercado de los alimentos en Argentina y San Juan no es la excepción. Una consecuencia directa ha sido que los molinos han suspendido hasta nuevo aviso las entregas de harina y en las panaderías hay incertidumbre sobre lo que va a pasar y a qué precios recibirán los próximos despachos. Y si el problema persiste incluso hay temor de que se pueda producir desabastecimiento del producto y afectar la fabricación de artículos como el pan y sus derivados.



Lo que sucede es que tanto Rusia como Ucrania son grandes productores y exportadores de trigo, y si el conflicto bélico continúa el miedo es que el enfrentamiento impacte en la provisión de los granos y en una suba internacional de los costos. En medio de esta situación, algunos molinos harineros optaron por especular con una mayor suba en el futuro y por eso suspendieron las entregas hasta que el panorama se aclare.



Manuel Rodríguez, desde la Cámara Gremial e Industrial de Panaderos, dijo que "los molinos nos han suspendido la venta de harina y no se sabe a qué precios llegarán las próximas entregas". Y sobre las razones sostuvo que "hay un conjunto de cosas, como por ejemplo que en las exportaciones les está yendo bien y ahora quieren aprovechar para ganar más".



Por eso es que las entregas que estaban pactadas hasta la semana pasada llegaron con normalidad, pero para adelante no se sabe qué va a pasar. "No sabemos a qué precio vamos a recibir las próximas bolsas", sostuvo.



Según el dirigente, la bolsa de harina 000 estaba la semana pasada a 1.700 pesos y la más refinada, de 0000, llegaba a los 1.900 pesos. "Pero de acá en más no hay precios", sostuvo.



En medio de este panorama, el precio de kilo de pan sugerido por la cámara es de 225 pesos, cuando un año atrás, para esta época, estaba en los 130 pesos, es decir que el incremento ronda el 73%. Un dato a tener en cuenta es que la inflación anual, medida por el INDEC, fue durante el 2021 del 50,9%.



Para las tortitas el precio sugerido es de 25 pesos y la docena de facturas llega a los 360 pesos.



Hay que aclarar que estos valores están referidos a la producción industrial del pan, porque en muchos lugares de la provincia, y sobre todo con la pandemia, proliferó la venta de pan casero, con costos sensiblemente inferiores.



Rodríguez hizo referencia a que con la pandemia se perdieron un 30% de las ventas, que nunca se han podido recuperar. Además, el dirigente dio a conocer que se han perdido alrededor de un 20% de los puestos de trabajo.



En San Juan funcionan unas 150 panaderías industriales, que dan trabajo en forma directa a unas 2.000 personas, según las cifras que manejan en la cámara.



También hay que tener en cuenta que existe una gran dispersión de valores en la provincia, por numerosos factores: la calidad de la harina empleada, el tamaño del local que va de la mano del número de empleados y el volumen de producción que determinará que se gaste más o menos gas en la horneada.



Así, por ejemplo, en los departamentos del interior hay otros precios. Hugo Bueno, propietario de Panadería San Nicolás, en Caucete, dijo que el kilo de pan está en los 120 pesos el kilo. Y que tienen una gran competencia con los que hornean en sus casas. La tortita está en los 15 pesos, y el precio de la docena de facturas va desde los 300 a los 400 pesos, dependiendo de la cantidad de dulces que les pongan.



El panadero también dijo que "las entregas están suspendidas y no sabemos a qué precios van a llegar las próximas bolsas".



Según datos del sector, se estima que alrededor de 80% del valor del kilo de pan está relacionado con la harina, de modo que si este producto comienza a incrementarse en los próximos días, habrá un impacto directo en el costo del pan y sus derivados.

Suba

73 Es el porcentaje de incremento del kilo de pan en el último año en San Juan, en el ámbito de la fabricación industrial. Pasó de los 130 pesos a los 225 sugeridos en la actualidad.

Los números a nivel nacional

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) brindó detalles acerca de la molienda de trigo en el país. Por ejemplo que en total son 11 los molinos que acaparan el 56% de la producción de harina en Argentina.



En cuanto a la ubicación geográfica de la producción de trigo, la mayor parte de los molinos se encuentran en la provincia de Buenos Aires, implicando una participación superior al 53% en el ciclo 2020/21. Luego, lo secunda Córdoba registrando el 21% de la molienda total y en tercer lugar se posiciona Santa Fe con el 14% del procesamiento de trigo pan nacional. En una menor proporción se encuentran otras 9 provincias de diferentes regiones del país.



De la molienda en el país se obtiene una producción de harina de trigo pan que superó los 4 millones de toneladas en 14 de las últimas 15 campañas comerciales (con la única excepción del ciclo 2012/13). Asimismo, se estima que el ciclo 2020/21 finalizará con una producción total de 4,6 Mt de trigo pan.