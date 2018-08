En los últimos días, la vereda de la sucursal de Capital de Ecogas se ve todas las mañana copada por gente que, boleta en mano, espera para poder hacer su reclamo. Mientras, adentro, el lugar es un hervidero. Es que, este mes, la gente se vio afectada porque en muchos casos recibió la factura con el “valor estimado”, lo que generó exorbitantes aumentos en la tarifa teniendo en cuenta los valores de los meses anteriores.

En ese contexto, algunos usuarios compartieron con DIARIO DE CUYO los valores de sus boletas y contaron las estrategias que tienen que implementar para ahorrar en consumo o pagar el servicio.

Laura Montaña, por ejemplo, quien vive en Rivadavia y tiene 8 hijos, comentó que la última factura le llegó con un valor de $4.856, cuando ella pagaba alrededor de $1.000. “Yo he dejado de amasar y de prender los calefactores para ahorrar y aun así me llegó un valor que no podemos pagar”, confió la mujer.

A su vez, relató que en el periodo pasado tuvo que pagar dos veces importantes distintos correspondientes al mes de junio y que cuando fue a reclamar le dijeron que fue por “un error de sistema”.

Por su parte, Ramón Agüero, quien tiene 80 años y vive en Rawson mostró que él pagaba $700 y ahora debe abonar $2.040. “Vengo para ver si lo pueden corregir, porque si llegó a pagar esta boleta este mes no voy a poder comprar los remedios”, reveló.

Cabe recordar que ayer, Defensoría del Pueblo emitió una resolución en la que exhorta a Ecogas a “no realizar cortes del servicio de gas por falta de pago hasta que no se resuelva la situación”.

En el video, los testimonios de los usuarios afectados.