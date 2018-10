El recorte en la obra pública nacional para cumplir con el equilibrio fiscal el año próximo y el menor ritmo en el sector privado, jaqueado por las elevadas tasas de interés y la falta de financiamiento, son motivo de preocupación en la Cámara de la Construcción de San Juan. Enrique Velasco, titular de la entidad y próximo a dejar el cargo, dijo que "el sostenimiento de la actividad no puede caer solamente sobre las espaldas del Gobierno provincial".



El que primero alertó sobre la situación fue Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC). El dirigente dijo que "la situación del sector está complicada, principalmente por la cuestión de la obra pública, porque gran parte del ajuste fiscal pasa por ahí". A lo que agregó que "la obra privada tiene una directa relación con la marcha de la economía".



Hay que tener en cuenta que la construcción es uno de los sectores más sensibles ante los vaivenes que protagonizó el país en los últimos meses, fundamentalmente a partir de la crisis cambiaria que aceleró la carrera inflacionaria. Por ejemplo, según los indicadores del Indec, se viene produciendo una constante desaceleración de la actividad desde febrero pasado, que se agravó con la disparada del dólar de mayo. A partir de ese momento, la caída de mes a mes fue de 0,7 por ciento. También hubo una retracción de los pedidos de asfalto, que en agosto cayó 31% respecto al mismo período del año pasado y también disminuyeron las compras de cales (-9,7%), de cemento portland (-0,6%), de hierro y aceros (-4,3%), y de ladrillos huecos (-0,6%), entre otros. A esto se suma que se espera un recorte en la obra pública nacional.



La incertidumbre también está instalada en el gremio de la actividad, la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), liderada por Eduardo Cabello. "Por supuesto que también estamos preocupados porque las dudas están flotando en el aire. Hay una total falta de previsibilidad por parte del Gobierno nacional", sostuvo el dirigente.



Aunque pocos días atrás San Juan recibió una buena noticia porque en el marco de las negociaciones en el Congreso Nacional en la previa a la discusión del presupuesto para el 2019, los legisladores sanjuaninos que integran el bloque Todos por San Juan, Walberto Allende, Graciela Caselles y Florencia Peñaloza, lograron el aval financiero de Nación para que se ejecuten obras clave. Se trata del Túnel de Agua Negra, el acueducto Gran San Juan, la ejecución para el próximo periodo de 1.150 casas y la Ruta 153, que unirá la villa cabecera de Sarmiento con la localidad de Pedernal.



Velasco mencionó en particular la grave situación del sector privado, "porque se están haciendo muy pocas inversiones para la falta de financiación". A lo que Cabello añadió que "las que van a sufrir las peores consecuencias son las pymes de la construcción, que en San Juan son la gran mayoría".



Un dato ilustrativo muestra que el valor del metro cuadrado ya roza los 30.000 pesos en la provincia, un salto del 9,1% respecto a lo que costaba en septiembre y la suba intermensual más alta en dos años y medio, según el índice que lleva el Circot, de la Facultad de Ingeniería.

>Empleo no registrado

Frente a la denuncia que hizo el mes pasado la UOCRA, cuando su titular, Eduardo Cabello salió a decir que los obreros de buena parte de las obras que está financiando el Gobierno local se quejan de que cobran tarde y mal porque reciben parte del sueldo en negro, el dirigente manifestó ahora que "el problema se va solucionando". Incluso mencionó que el martes hubo una reunión de dirigentes del gremio con funcionarios de Infraestructura en el que se habló del tema. "El empleo informal se va solucionando de a poco, no se puede trabajar quitándole lo que le corresponde a otro", dijo Cabello.



Sobre el tema, Enrique Velasco sostuvo que "me parece que hubo un error de comunicación. Incluso se habló de 70% de empleo en negro y en las empresas somos muy cuidadosos con ese tema y no tenemos esa cifra de empleo no registrado".

Hablan los protagonistas

ENRIQUE VELASCO Cámara de la Construcción

"Nos preocupa el ajuste que se viene efectuando a nivel nacional y el sector privado tampoco está mejor porque hay falta de financiación. Se está haciendo muy poco por la falta de inversores dispuestos a iniciar nuevos emprendimientos".

EDUARDO CABELLO UOCRA

"Estamos muy atentos a lo que está pasando y esperamos que la política del Gobierno nacional sea lo menos grave posible para San Juan. Hay imprevisibilidad en la administración nacional y esperamos que, al menos, se pueda sostener la mano de obra".