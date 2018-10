Con la publicación en el Boletín Oficial de la Nación ya es oficial que el dulce de membrillo rubio de San Juan tiene Denominación de Origen (DO). La distinción permitirá que esta joya de la gastronomía sanjuanina pueda distinguirse de otros productos y lo posicionarán a nivel nacional y mundial.



La gestión para la obtención de esta certificación fue realizada por la Asociación Civil "Consejo de la Denominación de Origen del Dulce de Membrillo Rubio de San Juan" y contó con el apoyo del Gobierno provincial, a través del Ministerio de Producción.



El dulce de membrillo rubio de San Juan es un producto típico, reconocido en toda Argentina por su calidad particular, derivada del origen de los membrillos y una profunda tradición en su elaboración, que data de más de un siglo. Es uno de los alimentos artesanales emblema de la provincia con atributos que lo definen y diferencian: lleva la impronta de generaciones de sanjuaninos que han sabido transformar los membrillos cultivados bajo el sol sanjuanino en un dulce muy diferente al industrial o genérico.



Las Denominaciones de Origen (DO) e Indicaciones Geográficas (IG) constituyen herramientas que permiten diferenciar y hacer distinguible la calidad de un producto vinculada con su origen geográfico. En la Argentina se creó el régimen legal para la protección y promoción de productos agrícolas y alimentarios que presentan características o cualidades diferenciales en razón de su origen geográfico. La Autoridad de Aplicación es la Secretaría de Gobierno de Agroindustria.



La DO representa un vínculo estrecho entre el producto, las personas y el lugar de origen, ya que sus cualidades provienen del entorno geográfico en que se elaboran, debidas esencialmente a los factores humano y natural.



El dulce local se caracteriza por su color claro, que proviene de su aroma, sabor y olor.