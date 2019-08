Debate. En el taller que tuvo lugar en la sede del Senasa se discutió sobre la situación actual y las perspectivas para el transporte automotor de cargas.

Por la crisis económica que afecta el movimiento de las cargas en las rutas, los transportistas dicen que si bien el costo de los fletes se incrementó un 60% en los últimos 12 meses, optaron por frenar las subas y resignar ganancias para mantener el negocio en funcionamiento y no tener que parar los camiones. Así, un viaje de San Juan a Buenos Aires, que deberían cobrarlo a unos 50.000 pesos, en la práctica le piden al cliente unos 32.000 pesos, es decir un 36% menos.



La situación del sector fue motivo de debate ayer en un taller sobre la actualidad del transporte carretero de cargas en el país (ver aparte), con la presencia de autoridades nacionales de la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC).



Según los datos que maneja la entidad, la llamada inflación del flete, como se conoce al índice del costo del transporte, aumentó en julio el 3,7%, que es la segunda suba más alta del año. En lo que va del 2019, el aumento de los costos del sector ronda el 23%.



El incremento del mes pasado tiene que ver con las variaciones en los rubros Personal y Combustibles, fundamentalmente. Por un lado, el aumento del costo laboral se debió al pago del primer tramo del acuerdo paritario de 2019, con su impacto directo en Personal (Conducción) del 11,5%, y en los rubros componentes relacionados: Reparaciones (2,63%) y Gastos Generales (6,5%).



Walter Bo, tesorero de la FADEEAC, dijo que "en el sector hay preocupación ante la situación del país, más allá de que estamos frente a una situación electoral que no sabemos para donde va a marcar el rumbo. Cualquiera sea ese rumbo tenemos que tener la esperanza que se empiecen a mover las economías regionales".



En un contexto económico recesivo y crítico, según señala el último informe de la entidad, se registran caídas en los volúmenes transportados para el consumo masivo, la industria y la construcción, por ejemplo. En tanto que la positiva cosecha del agro aliviana la actividad en el transporte de cereales y oleaginosas, que, no obstante, sigue procurando un reconocimiento de los cuadros tarifarios vigentes. Bo también señaló que la actividad que genera el yacimiento de Vaca Muerta está colaborando para sostener la actividad.



En el sector responsabilizan también al combustible como el gran disparados de los costos, porque creció el 77% en 2018 y en lo que va del 2019 ya lleva una suba que ronda el 17,6%.



El informe también consigna que en el sector se registra una menor inversión en equipos y la baja del consumo de gasoil. Con un agravante extra, según señalan en la entidad, y es que la actividad registra una carga impositiva del orden del 40%, a lo que se suman las altas tasas de interés y la incertidumbre cambiaria, lo que pone en riesgo la competitividad del sector.



Desde el Departamento de Costos de la FADEEAC, Emilio Felcman dijo que unos de los temas en los que están trabajando desde la entidad es en achicar la brecha en el valor de los combustibles en las distintas regiones del país. Así consignó que los valores más bajos se registran en "Capital Federal y en el primer cordón del Gran Buenos Aires, al igual que en Mendoza, por la refinería de Luján de Cuyo". En cambio, los más altos pueden ubicarse en las provincias del NEA y NOA del país, "donde pueden variar hasta 3 a 4 pesos más", dijo el especialista.



José Maldonado, titular de la Unión de Propietarios de Camiones de San Juan (Uprocam), sostuvo que "la situación de los transportistas en la provincia no escapa a las dificultades por las que se pasan en el resto del país".

"Seguiremos apoyando a las empresas, que son la rueda de este camión, que es el país". WALTER BO - Tesorero de la FADEEAC

Incremento

40

Es el porcentaje que estiman en la FADEEAC que puede llegar a subir durante todo el 2019 el costo de los fletes para el transporte automotor de las cargas en las vías carreteras del país.



La institución



La FADEEAC es una entidad creada en 1967 que agrupa a los transportistas de cargas de todo el país con el objetivo de trabajar por el contacto y el entendimiento entre las organizaciones gremiales y empresarias a los efectos de conciliar y coordinar opiniones para actuar en defensa de los intereses de sus asociados y colaborar para que logren un mejor desempeño.

La discusión en el taller regional

El taller sobre la situación del transporte automotor de cargas fue organizado por la Cátedra de Agronegocios de la UCCuyo junto a la Unión Propietarios de Camiones de San Juan (Uprocam), la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Sepyme.



En el temario se incluyeron aspectos relacionados con la coyuntura regional del transporte de cargas, políticas públicas para la promoción y desarrollo de la política regional, el rol del Senasa en la habilitación de los medios de transporte, coyuntura económica de la actividad y visión integral del sistema tributario del sector. También se analizaron los costos que inciden en el quehacer diario del rubro.



Estuvo destinado a empresarios, directivos y personal gerencial y profesionales del sector, así como también asesores legales de las empresas, con la idea de que puedan aplicar nuevos criterios de gestión empresarial y la reducción de sus costos, para aumentar la rentabilidad por medio de la implementación de tecnología y la reducción de los costos.