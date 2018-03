Este año los precios de la uva no suben como se esperaba, se encarecieron los costos, no hay freno a la importación de vinos y cuesta conseguir mano de obra. Harán un petitorio al gobierno.

El mercado de precios que no reacciona ha puesto tan de malhumor a los productores que decidieron endurecer posturas y salir a reclamar medidas al Gobierno. Ayer presentaron una nota al Ministerio de Producción solicitando que no se firme el Acuerdo Interprovincial de Mosto con Mendoza, y además las dos grandes entidades viñateras anunciaron la realización de una asamblea en conjunto el próximo 15 de marzo para que las bases definan el camino a seguir ante una vendimia que esta avanzada, mientras los precios siguen lejos de lo esperado. La Federación de Viñateros de San Juan y la Asociación de Viñateros Independientes hace por lo menos dos años que no organizaban una reunión de este tipo. Ahora, dicen que los socios viñateros están exaltados y preocupados porque sigue la importación de vinos, las facturas de impuestos y servicios se han vuelto impagables por los aumentos, no consiguen mano de obra para cosechar ni pagando un poco más y encima el mercado no se mueve hacia arriba. Las operaciones pactadas por kilo de uva común hasta ahora se mueven entre 3,80 y 4 pesos, según se constato entre viñateros y bodegueros locales. Si bien ese valor es entre un 25 y 26,6% mas que los 3 y 3,20 pesos de la vendimia 2017, dicen que no les alcanza y que tendría que costar 7 pesos según los costos. Pero además les duele que ni siquiera logra llegar a los 4,5 pesos de piso que el gobernador Uñac salió a decir públicamente hace un mes, tratando de dar una señal al mercado.



El primer paso fue pedir que este año no se firme el acuerdo entre San Juan y Mendoza sobre el cupo de elaboración de mosto, con los argumentos de que no hay precios rentables para el productor, existe una liberación total del mercado que permite la importación de vinos sin restricciones, y una regulación absoluta en referencia a los impuestos, servicios y actualización de salarios que tiene que afrontar el productor. Además, la provincia de Mendoza incumplió en 19 años con el acuerdo al no elaborar el cupo de mosto acordado."Tenemos buena relación con el Gobierno, pero no estamos de acuerdo con fijar un porcentaje de mosto. Se hace para que no haya sobrestock, pero Mendoza no cumple y además importa vino, profundizando el sobrestock. Firmarlo es sólo para darle plata al Fondo Vitivinícola", dijo Eduardo Garcés, titular de la Federación. Por su parte, Juan José Ramos, desde la Asociación, agregó que en la asamblea se hablará de los precios de la uva común y de la fina (esta última con valores iguales o inferiores al 2017) y su relación con el costo de producción actual. ""También vamos a firmar un petitorio al Gobierno para que nos acompañe a pedir a la Nación tarifas eléctricas acordes a nuestra actividad", anticipó. También se reclamará que en el desayuno de Coviar de la Fiesta de la Vendimia se ignoró la situación de la uva de mesa, pasa y mosto y sólo se habló del vino.







El kilo de uva

4

pesos es lo que ronda el pago del kilo de uva común. Las bodegas dan $1 de adelanto y cuotas desde junio o julio.

Energía

Para la asamblea se ha invitado especialmente a los regantes agrícolas, bodegueros trasladistas y propietarios de frigoríficos para uva, porque se quiere firmar un petitorio para solicitar tarifas eléctricas acordes a la vitivinicultura. Se lo quieren elevar al gobernador Uñac para que él lo traslade a la Nación.