Se suman cuatro nuevas estaciones de servicio minoristas a las 87 existentes en San Juan, con una inversión de al menos $2.700 millones de pesos, según estimaron empresarios del sector. Si bien estos emprendimientos empresarios se deciden mucho tiempo antes, ha coincidido que estén asomando simultáneamente ahora, tres años y medio después de la última inversión que tuvo la provincia. En efecto, en mayo de 2019 reabrió la estación de servicio Central, ubicada en avenida José Ignacio de la Roza y lateral oeste de avenida de Circunvalación, en Desamparados, que permaneció cerrada durante cinco años.

En este relevamiento se consideran sólo las estaciones de venta al público, pero además hay otras dos plantas mayoristas: una ubicada en Albardón y la otra que abrió en mayo de 2019, en ruta 20, en 9 de Julio.

Uno de los nuevos centros de expendio de combustible que está muy avanzado pertenece a la familia Rodríguez y está ubicado en la calle Abraham Tapia, en la esquina del club Unión Vecinal de Trinidad. Será una estación dual, es decir que venderá combustible líquido y GNC.

En la Ruta 20, frente al aeropuerto, se está levantando una nueva expendedora dual, es decir, de combustible líquido y de GNC.

Otra estación dual de bandera Axion se está levantando en la ruta 20, casi enfrente al Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, en Las Chacritas, 9 de Julio. Los dueños de este emprendimiento no son de la provincia. Estas dos inversiones fueron informadas en la Cámara de Combustibles de San Juan (CECA), pero empresarios del sector confirmaron otros dos proyectos de capitales locales (no trascendieron sus nombres): una estación de GNC en las inmediaciones de San Miguel y República del Líbano, en Rawson; y otra que comenzará a construirse en febrero en Esteban Echeverría y Central, frente al predio de la ex Cinzano, en Capital. Sobre esta última se conoció que se trata de una inversión más abultada que las anteriores, de última generación y muy moderna. Las fuentes informaron que la construcción de una estación de servicio normal ronda los $600 millones, y una con mayor tecnología como la última mencionada, alcanza los $900 millones, con lo cual sólo en estas estaciones relevadas se llegan a los 2.700 millones de pesos. Además se está realizando una remodelación en ruta 40, a cargo de la familia Fernández, en una estación existente, que después de la quiebra de la firma Oil fue absorbida por otra petrolera.

Para Analía Salguero, presidenta de CECA, este 'boom' inversor no surge porque el negocio sea rentable, sino por la necesidad de los empresarios de sumar volumen para lograr esa rentabilidad, dado que en el país el gobierno impone el precio, y está por debajo de los valores internacionales. ''Es de público conocimiento el difícil momento del sector, pero la apuesta siempre es a conseguir mayor volumen, dada la bajísima rentabilidad de los productos. Sin volumen no hay negocio, además de cumplir con las obligaciones contractuales de compra a las petroleras'', dijo Salguero. Agregó que en San Juan hacen falta más estaciones, sobre todo en zonas alejadas; pero por el alto riesgo y las condiciones imperantes no se realizan 'mas que tres o cuatro de los mismos inversores'. Sí destacó que los nuevos negocios tienen el incentivo financiero que otorga el gobierno local ''que ayudó a que el escenario no sea tan malo como en otras provincias".

Cantidad

87 Estaciones de servicios minoristas hay en San Juan. De ellas, son 46 de combustibles líquidos, 31 duales, 9 de GNC y 1 de GLP. Además hay 2 mayoristas.

Contrapunto

Aunque Salguero dijo en declaraciones radiales que habían cerrado estaciones de servicio este año, referentes del sector lo negaron: ''Todavía no han cerrado pero hay 'blancas' que están tambaleando", dijeron.