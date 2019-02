Nueva conducción: el secretario General de FOEVA San Juan, Carlos Emilio Ozán (en el medio de la mesa, con anteojos) junto a la comisión directiva que lo acompañará hasta el 2020.

Después de tres décadas, luego de las elecciones realizadas el pasado 25 de enero y siguiendo la tendencia nacional, cambia en la provincia la conducción del gremio de los trabajadores de la vitivinicultura. El nuevo secretario General de la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines -FOEVA- de San Juan hasta el año 2020 es ahora Carlos Emilio Ozán, un dirigente que viene de dirigir Soeva en el departamento 9 de Julio y que se ha fijado como objetivo principal reflotar la entidad que a su juicio estuvo con poca actividad luego de tantos años con la misma dirigencia. "Estamos reacomodando el país, en todas las delegaciones. Era necesario un cambio, gente joven con otros pensamientos. Aquí también tenemos gente que llevaba 30 años o más al frente del sindicato y nuestra actividad estaba estancada", criticó. El flamante secretario General asume en una jornada muy significativa ya que hoy se celebra el Día del Trabajador Vitivinícola, aunque el feriado y sus implicancias laborales fue trasladado para el lunes próximo (ver aparte).

Entre sus proyectos y desafíos dice que está trabajar más codo a codo con los 10 sindicatos departamentales que existen en San Juan para que el sector pueda ganar el terreno y relevancia que opina que se perdió desde que surgió la minería como actividad económica en la provincia. "Se le daba prioridad sólo a la minería siendo que en San Juan el mayor porcentaje de actividad está en la vitivinicultura. Debemos promocionar más la actividad del trabajador vitivinícola", aseguró.

El gremio que representa a los cosechadores y obreros de bodegas estima que en la actualidad la masa laboral del sector debe rondar las 5.000 personas en la provincia, aunque es un número aleatorio dado que no se cuenta con estadísticas reales desde hace muchos años.

Además dijo que la crisis que afecta a la vitivinicultura -con el sobrestock de vinos, caída de ventas internas y externas, aplicación de retenciones y disminución de reintegros-, ha hecho crecer la precarización laboral, lo que dificulta conocer el universo laboral. "No se renuevan los puestos de trabajo y cuando se jubilan, se toma mano de obra en negro en las fincas, o se terceriza a través de cuadrillas. La baja rentabilidad de la parte empresaria hace que no se tome gente en forma permanente", opinó. Rolando Delgado Yunes, abogado de la obra social OSPAV y quien acompañó a Ozán en la entrevista; agregó que otro factor que ha hecho disminuir el número de trabajadores vitivinícolas es la tecnología involucrada en la cosecha de uvas, tanto la cosecha mecanizada como en la semi-mecanizada, con el uso de bines en los parrales tradicionales. En lo inmediato la nueva conducción tiene que afrontar la discusión paritaria para la recomposición salarial de los salarios 2019. Hubo una primera conversación preliminar donde en la que el gremio ha pedido un aumento del 35% (el mismo porcentual con que cerró el 2018), con una suma no remunerativa. La próxima reunión con los bodegueros y viñateros será el próximo 7 de febrero.

Ozán, ahora líder del sector trabajador vitivínicola en la provincia; estará secundado por el secretario Adjunto Felipe Daniel Romero (Sarmiento), el secretario Gremial y de Interior Ricardo Ángel Olguín (Villa Krause), el secretario de Asistencia Social Carlos Páez (Caucete) y el titular de Finanzas Daniel Quiroga (Las Casuarinas). A nivel nacional FOEVA está dirigido por el mendocino José Antonio Arias.

La sede

Con el recambio de conducción también llegó un nuevo domicilio. La sede de FOEVA San Juan está ahora en Mendoza 63 Sur, planta alta. Allí se van a atender todas las cuestiones inherentes a la actividad.



Las deudas

Se informó al sector empresario que posea deuda de subsidio por sepelio que puede abonarla en FOEVA San Juan o sedes departamentales. Ninguna otra entidad o estudio jurídico o contable pueden cobrarla.





* El feriado de hoy, al lunes

El feriado por el Día del Trabajador Vitivinícola que se celebra hoy ha sido trasladado para el día lunes 4 de febrero, tiene el alcance de cualquier feriado y por eso debe ser abonado como tal, informaron las autoridades gremiales. Esta efemérides data del 1 de febrero de 1991, cuando en San Rafael, Mendoza, se firmó un acta acuerdo donde se estableció el feriado que quedó plasmado en el articulo 26 del Convenio Colectivo de Trabajo, el cual debe ser pagado aun cuando sea feriado, domingo o vacaciones. La nueva Comisión Directiva de FOEVA San Juan, y las filiales de Desamparados, Villa Krause, Pocito, Ullum - Zonda, Las Casuarinas, 9 de julio, Caucete, San Martín, Sarmiento y OSPAV instaron a reconocer el esfuerzo de estos trabajadores y les desearon un feliz día.