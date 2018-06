Merma. En los comercios del rubro de venta de motos dicen que se nota la caída de consultas en el último mes.

En medio de la caída de ventas en el comercio sanjuanino por efecto de la devaluación y la corrida cambiaria, también el segmento de las motos tuvo un mal desempeño en mayo con un descenso en la cantidad de patentamientos del orden del 14,9%, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Fue tras 2 meses con números positivos (ver infografía), con el condimento de que el otro fenómeno que se dio fue que treparon en promedio un 17% el valor de las unidades sólo en el último mes, mientras que en los 4 meses anteriores el crecimiento de los valores había sido estimado en un 5%.



La suba del dólar y sus efectos en la economía argentina no pasaron desapercibidos en el mercado de las motos en San Juan, que venía con números positivos y que incluso habían ubicado a la provincia, en marzo, con un crecimiento del 47,7%, al tope de la lista en ventas en el orden nacional, a más del doble de la media, que había sido del 18,6% para el mismo periodo.



En la comparación interanual, es decir mayo de este año contra el mismo mes del año pasado, el saldo es positivo con un crecimiento del orden del 13,4%.



Al mismo tiempo que las ventas cayeron el otro fenómeno que se dio fue el fuerte incremento del valor de las unidades, según dijo Fernando Lucero, director de la División Motos de ACARA. En mayo treparon un 17% en promedio, cuando en los 4 primeros meses del año la variación había rondado el 5%.



La unidad más demandada en el mercado local sigue siendo la de 110cc que, según la marca, puede partir de una base de 21.000 pesos y llegar hasta los 31.000 pesos. A ese monto, el cliente debe tener en cuenta que hay que sumarle los gastos de patentamiento, que pueden ascender a unos 4.000 pesos en promedio. En el segmento de las unidades de alta gama, de 300cc, el valor promedio ronda los 170.000 pesos.



La buena noticia, según dijo Lucero, es que se han mantenido los planes de financiación con tarjetas a través del Ahora 12 y el Ahora 18.



Las expectativas para los próximos meses no son buenas porque comerciantes del rubro dijeron que las consultas han mermado mucho. Todo dependerá de si hay un reajuste salarial que acompañe el comportamiento de los precios.



En mayo se patentaron en el mercado nacional 58.038 motovehículos, número que refleja un descenso del orden del 7,4% en la comparación con abril de este año, cuando se habían registrado 62.649 unidades. Ahora, al momento de confrontar el resultado de mayo pasado con el del mismo mes de 2017 (52.604), se aprecia una suba del 10,3 %, según datos aportados por la División Motovehiculos de ACARA.



Sumados los primeros cinco meses de este año, las ventas alcanzaron las 323.471 unidades. Si se compara esta cifra con la de igual período de 2017 (279.983), se observa un incremento del 15,5%.



La proyección de los números revela que este año disminuirá fuertemente la cantidad de operaciones debido a la devaluación de la moneda local y a una demanda en retroceso.



"Los números que refleja el informe no nos sorprenden sino que ratifican la tendencia que veníamos palpando en los concesionarios: el mercado está enfrentando un receso en la actividad", explicó Gustavo Bassi, presidente de la División Motovehículos de ACARA. En su análisis agregó que "la devaluación de la moneda local provocó una subida en las listas de precios dispuestas por las terminales y una fuerte caída del consumo. Si bien el panorama no es homogéneo en las distintas regiones del país, el dato es que en mayo la baja de las ventas fue notoria y lo veremos reflejado más fuertemente en los próximos meses".



En cuanto a marcas, Honda superó en ventas a Zanella por 89 unidades, en un mercado que continúa teniendo a Buenos Aires y Santa Fe como las plazas de mayor volumen de operaciones en todo el país.







>> La mayor baja

El mes pasado fue el peor en ventas del año en San Juan, según datos de la Cámara de Comercio, que arrojaron que las operaciones sufrieron una caída del 3,5% en comparación con el mismo periodo del año pasado.



En lo que va del año, desde enero hasta la actualidad, las ventas del comercio sanjuanino sólo tuvieron resultados positivos durante febrero, cuando se registró un aumento del 1,4%. Durante el primer mes de 2018, el descenso fue de 2,2%; en marzo la caída llegó al 1,6% y en abril la merma registrada fue del 1,8%.



Hermes Rodríguez, titular de la entidad, dijo que "se sigue notando la pérdida del poder adquisitivo en los consumidores y se acentúa la búsqueda de segundas y terceras marcas".



En cuanto al comportamiento de los rubros, siguen en caída las ventas de indumentaria y calzado. Aunque, se observa una leve mejoría en materiales de construcción, televisores y calefacción.