Tras el anuncio del gobernador Sergio Uñac de la decisión de otorgar un aumento del 40% en el mes de junio alcanzando un incremento salarial en lo que va del año del 65% para todos los empleados de la administración pública, incluidos los docentes, en el Gobierno provincial estiman que habrá un impacto en el ritmo de las obras públicas, en el sector de las que no están todavía iniciadas, como en el caso de la Ciudad Judicial. Pero, además, calculan que la mayor masa de dinero circulante irá al consumo y por eso hubo un pedido expreso al sector comercial para que no haya prácticas abusivas a través de la remarcación de precios.

"Las obras que están en ejecución van a continuar, pero para más adelante seguramente se van a posponer algunas, estoy hablando de las que todavía no están iniciadas", dijo la ministra de Hacienda, Marisa López, consultada por un análisis sobre el impacto de la decisión del aumento salarial. Una de las obras más importantes que estaba previsto iniciar es la de la Ciudad Judicial, incluso el próximo mes se iba a fijar la fecha de licitación. A septiembre del 2021 el presupuesto ascendía a $ 8.159 millones. Pero ahora los plazos de inicio están en duda. Sobre el tema, la titular de Hacienda sostuvo que "entiendo que no es una obra que se va a iniciar rápidamente, siempre hablando según mi criterio".

Según la estimación oficial dada a conocer en la conferencia de prensa de ayer, el costo total del incremento salarial del año está calculado en los $37.000 millones, de los cuales $18.000 millones corresponden a la actual revisión tarifaria. Con esa nueva masa de dinero que habrá en circulación, en el Gobierno estiman que irá al consumo, tanto de indumentaria y calzado como de alimentos, y muy poco a ahorro. Frente a esta situación, la funcionaria advirtió que "como esperamos que el incremento vaya a otros sectores, en particular al comercio, esperamos que haya cuidado en no incrementar los precios". Y agregó que "esperamos que en ese sector sean cautelosos y no se aprovechen de que habrá más plata en los bolsillos de la gente para incrementar los precios".

Tras el anuncio, uno de los que había salido a hablar de los beneficios de la mayor masa salarial que habrá en la calle fue el presidente de la Cámara de Comercio, Hermes Rodríguez. El dirigente sostuvo que "creemos que es muy positiva la decisión porque al impacto del pago del medio aguinaldo se va a sumar el incremento salarial. Todo ese dinero creemos que va a destilar al comercio local".

Los que están preocupados son los dirigentes del ámbito de la construcción. Enrique Velasco, de la Cámara Empresarial de la Construcción, sostuvo que "seguramente que el mayor gasto en sueldos algún impacto va a tener en la obra pública. Aunque creemos que se va a buscar que tenga la menor incidencia posible y por eso la mayor prioridad la tendrá la construcción con mayor impacto social". El dirigente hizo referencia a la construcción de viviendas, escuelas y hospitales, que también son generadoras de la ocupación de mucha mano de obra.

En el sector de la construcción esperan que cualquier decisión que se vaya a tomar esperan que se las consulten para tratar de que tenga el menor impacto posible.

En total, en San Juan se calcula que hay unas 60 empresas dedicadas a la construcción, aunque muchas son de pequeña escala, también denominadas pymes. Y se estima que dan trabajo a entre 10.000 a 11.000 obreros, según cálculos del sector.

Preocupación en el comercio

En el sector comercial de la provincia cayó muy bien la noticia del incremento salarial a partir de junio porque venían con grandes dificultades y en ese ámbito sostienen que todavía no logran recuperarse de los efectos de la pandemia, que incluso los obligó a cerrar las puertas de los negocios. Después pudieron atender con sistema de delivery y después con cupos restringidos de compradores. Mientras tanto, tuvieron que afrontar los gastos habituales para el mantenimiento de los negocios, como el pago de sueldos del personal, alquileres, y los servicios como la electricidad, además de los impuestos.

En este contexto, según datos de la Cámara de Comercio, las ventas del mes de mayo tuvieron un incremento del 2,5% comparadas con las del mismo mes del 2021, afectadas por la situación general.