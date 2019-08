Momento de la reunión de ayer entre el Ministro Gattoni y el presidente de la Federación Económica, Minozzi.

Luego de recibir a empresarios nucleados en la Federación Económica de San Juan el Gobierno prometió que sostendrá a las pymes locales ante la crisis económica con todas las medidas a su alcance para garantizar algún alivio y evitar cierres. El Ministro de Economía, Roberto Gattoni, anticipó entre las decisiones, que se mantendrá la tasa subsidiada al 24% en las líneas de créditos dispuestas para la industria, las pymes y la producción provincial, hasta agotar los recursos que se habían destinado en el 2019 para ese fin. También dijo que se analizará la moratoria anunciada ayer por la AFIP, para ver si se puede replicar en la provincia. ""Hemos puesto de manifiesto la permanente voluntad del Gobierno provincial de acompañar a los sectores de la producción, y no sólo en esta coyuntura sino que venimos haciéndolo desde que arrancamos la gestión", expresó Gattoni. Sus palabras se conocieron luego de que en la mañana de ayer recibió en su despacho al titular de la Federación Económica, Dino Minozzi. El empresario dijo que en el encuentro le pidió al ministro la suspensión de las ejecuciones fiscales por deudas en la Dirección General de Rentas y que recibió la promesa de contemplar las situaciones. ""Él me dijo que para esto se precisa una ley, pero que no se está ejecutando a nadie en este momento", precisó Minozzi. La Federación Económica publicó ayer una solicitada pidiendo a la Nación medidas para sostener a las pymes en la crisis, tales como suspensión de ejecuciones fiscales y embargos, y alivios para las exportaciones (ver recuadro). ""Las pymes necesitan atravesar esta transición política con algunas medidas necesarias, más en momentos donde empieza el año agroindustrial y se exporta y genera mano de obra", dijo. En la solicitada no se aludió al Gobierno provincial, algo que causó disconformidad en algunos miembros de la entidad. ""Habíamos charlado previamente con autoridades locales y nos garantizaron el diálogo y hoy nos reunimos con ambos ministros y nos prometen ayudas para amortiguar la crisis nacional. No vimos la necesidad de incluirlos en la solicitada", agregó.



El dirigente añadió que salió satisfecho de los encuentros porque los funcionarios le garantizaron atender todas las situaciones y que los créditos subsidiados siguen vigentes y se entregan a empresas que generan divisas genuinas. Al respecto Gattoni expresó que "las tasas no se van a modificar por este año hasta agotar las líneas existentes". Respeto a las ejecuciones y situaciones de crisis de empresas, respondió que en los casos de la fábrica de galletitas, de Electrometalurgica Andina y de la autopartista ITEC ""hemos estado al lado de la empresas y trabajadores apoyando y buscando un salvataje y no que se terminen hundiendo". En cuanto a la moratoria de AFIP, Gattoni no descartó la posibilidad de instrumentar algo en Rentas. ""Vamos a ver, cuando salga el plan lo estudiaremos y veremos si acompañamos, todo lo que sea favorecer a los sectores productivos vamos a analizarlo", aseveró.



El funcionario además enumeró la batería de medidas que aplica la provincia para las pymes: además de los créditos a tasa subsidiada están vigentes los subsidios para el empleo (Repit); los subsidios a los fletes, la devolución de 4 pesos por dólar a quienes exporten en el sector vitivinícola, el bono de crédito fiscal que reintegra inversiones y el Bonovit otorgado a viñateros que diversificaron uvas, que tiene el beneficio que para deudas del 2017 o anteriores, Rentas lo acepta a un valor de 120%. ""Nosotros acompañamos a las empresas en crisis y no las empujamos a su cierre", dijo Gattoni. También destacó que se mantiene el 30% de obra pública y que se mantendrá vigente la cláusula gatillo en el futuro para los estatales "que también tiene impacto en el comercio y la actividad económica de la provincia".

Los protagonistas

ROBERTO GATTONI - Ministro de Hacienda y Finanzas

El pedido que hoy nos están haciendo va a ser atendido y escuchado por el Gobierno provincial, como siempre se escucharon los pedidos de la producción. En un Gobierno nacional que ha desconocido y desalentado las economías regionales, el de San Juan ha estado permanentemente apoyando a la pequeña y mediana empresa en todos los rubros.

DINO MINOZZI - Presidente de la Federación Económica

Pedimos al Gobierno provincial que se suspendan las ejecuciones fiscales y nos contestaron que para eso hace falta una ley. Pero nos han prometido atender todas las situaciones de empresas en crisis para tratar de que no cierren sus puertas. También nos dieron la tranquilidad de que los créditos subsidiados irán a las pymes que generan divisas genuinas.

El reclamo empresario a la Nación

La Federación Económica, en representación de los sectores de la producción, industria, comercio y servicios, solicitó a raíz de la crisis desatada en el país que ha provocado la ruptura de la ecuación económica financiera y ante la imprevisibilidad de lo que pueda seguir ocurriendo, las siguientes medidas:



1- Suspensión por el término mínimo de 180 días, de todas las ejecuciones fiscales de AFIP, como también las de orden laboral.



2- Suspensión y levantamiento de los embargos de las cuentas bancarias de las empresas.



3- La prórroga de las ejecuciones hipotecarias y prendarias del sistema financiero argentino.



4- En forma inmediata una moratoria nacional con planes de pagos e intereses adecuados a la situación de emergencia existente. Esto fue anunciado ayer por la AFIP.



5- Planes de pagos de aranceles aduaneros para que las pymes que exportan no vean embargadas sus cuentas.



6- Eliminación de retenciones a las exportaciones de productos de economías regionales.