La devaluación ocurrida luego de las PASO impactó fuerte en la construcción local. El costo de construir un metro cuadrado en San Juan, medido por el Centro de Investigación para la Racionalización de la Construcción Tradicional (Circot), de la UNSJ, se disparó a 41.873 pesos, una suba del 12,6% en septiembre respecto a agosto y estableció un récord: no existe un incremento similar al menos en los últimos siete años. En julio del 2012 es el antecedente más cercano en los últimos años, cuando subió un 11%.



La variación interanual del precio del metro cuadrado es del 56,24 % superior respecto a septiembre del año pasado cuando el m2 se ubicó en 26.800 pesos (ver infografía), y desde enero a la fecha el metro cuadrado se encareció un 38,04 %.



El ingeniero Raul Navas, miembro del equipo que elabora la medición mes a mes, informó que el nuevo valor refleja el aumento "generalizado" de los materiales de construcción y también un nuevo acuerdo salarial en el rubro de la construcción. Respecto a esto último, en julio el gremio de la construcción la UOCRA firmó un acuerdo que establece una recomposición salarial para el trimestre julio-septiembre, correspondiendo una suba del 4,5% para julio (se cobra en agosto) y del 3,5% para agosto (a cobrar en septiembre). Este último tramo es el que se tomó en cuenta al elaborar el nuevo índice.



Pero fundamentalmente la escalada está explicada por los aumentos de los insumos luego del salto del dólar tras las últimas elecciones. La divisa norteamericana que pasó de costar 46 pesos el viernes 9 de agosto, a cotizar a 63 pesos el 14 del mismo mes, según muestra el historial del Banco Nación. El viernes pasado se ubicó en 57 pesos, dejando en el medio una gran alteración de las listas de precios.



Guillermo Cabrera, referente local de CAME y presidente de la Cámara de Ferreterías, dijo que "al dispararse el dólar en las últimas semanas tuvo una influencia importante". Comentó que el sector venía de tres meses "tranquilos", con subas pequeñas pero tras la fuerte devaluación subieron todos los productos inmediatamente "incluso algunos que no tienen incidencia con materias primas en dólares".



La gran sorpresa fue el hierro, material fundamental en la construcción; que sufrió aumentos del 25%.



Cabrera dijo que en los últimos días algunos precios han bajado levemente, y estableció que a la fecha los insumos registran entre un 15% a un 20% de aumento en la venta al público. Lo curioso es que a pesar de las subas de precios y de que el rubro construcción aún se encuentra en temporada baja (estacionalmente en octubre, con más calor que seca más rápido el cemento arrancan más obras), Cabrera informó que en la última semana, tras la medida nacional que estableció un cepo a los depósitos, ""hubo un leve repunte" en las ventas para obras privadas. ""Creo que hay temor, incertidumbre por el rumbo económico y qué pasará con los precios, la gente se asusta y sale a comprar ahora", opinó.



Para el modelo de casa que mide el Circot, de 77 m2 y en espejo con otra vivienda similar, como ocurre en un barrio (lo que abarata los costos) el incremento producido lleva a valuar esa vivienda hoy en día en 2.866.499 pesos.



Es decir que con diferencia de sólo un mes es necesario contar con unos 546 mil pesos más que los 2.320.000 pesos que costaba en agosto edificar esa misma vivienda. No obstante, el Circot advierte que sus índices son sólo una referencia y que cada usuario deberá calcular según las características de la obra que va a encarar y con la empresa que la hará.

El costo de mano de obra incide en 49,65% y materiales, 50,35%

Medición del INDEC

La actividad de la construcción que el INDEC dio a conocer el viernes registró en julio una caída interanual menor a la que se venía registrando durante los meses previos. Sin embargo, esa estadística durará poco, ya que el índice es previo a la devaluación post PASO. El indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) mostró en julio una caída interanual de 1,7%. La serie original con estacionalidad registra una suba en su nivel de 11,3% respecto al mes anterior. El acumulado de los siete meses de 2019 del índice serie original presenta una disminución de 8,3% respecto a igual período de 2018. El ISAC refleja la evolución del sector de la construcción a partir del comportamiento de un conjunto de ocho insumos representativos: cemento, hierro redondo para hormigón, revestimientos cerámicos, pinturas, vidrio plano, ladrillos huecos, asfalto y tubos de acero sin costura.